İlber Ortaylı’dan Ayasofya açıklaması: 'Tehlikelidir'

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ortaylı mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer aldığı belirtilen Ayasofya hakkında 1934'teki karara itaat edilmesi gerektiğini söyleyerek "Çocuk oyuncağı değildir, politika aracı yapılmamalıdır, tehlikelidir" dedi.
Habertürk TV'nin sorularını yanıtlayan tarihçi Ortaylı şunları söyledi:
'Bazı bölümlerde namaz kılınıyor'
- 1934 yılında müzeye çevrilişinde şüphesiz ki beynelmilel tartışmaların etkisi vardır. Bu tartışma bugün de sürüyor. Bazı kendini bilmez Hristiyan çevreler, burayı kilise olarak kullanmak, burada ayin yapmak istiyorlar. Buna ancak gülünür. Böyle kimselere alsa yüz verilemez.
- Burası 1934 yılında Cumhuriyet hükümeti kararıyla müzeye çevrilmiştir. Burada birtakım gösterilere, törenlere gerek yoktur. Kaldı ki caminin bir bölümünde de namaz vakitlerinde ezan okunuyor, cuma namazı da kılınıyor.
'Politika aracı yapmak çok tehlikeli'
- Çocuk oyuncağı değildir, politika aracı yapılmamalıdır, tehlikelidir. Bunu karşılayacak gücünüzün olması gerekir.
- Müzeciler ve tarihçiler buna dikkat etmeli. Cumhuriyet yönetiminin 1934 yılındaki kararına itaat etmeliyiz.
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