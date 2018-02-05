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İlçe binası ile TKP/YG’den YDP’ye geçtiler

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İlçe binası ile TKP/YG’den YDP’ye geçtiler
KKTC’de Milletvekili seçimleri sonuçlandıktan sonra vatandaşın, oluşturulan 4’lü koalisyon hükümetinden ve meclise giren partilerden hizmet beklentileri yükselişe geçti.

Taner ULUTAŞ

Bazı partilerde seçimlerde yaşanan liste olayları sonrasında iç huzursuzluk meydana gelirken buna bağlantılı olarak istifalarda peşi sıra gelmeye başladı.

Bunun dışında bazı partilerin baraja takılıp Meclise milletvekili gönderememesi beklenti içerisinde giren üyelerin kişisel menfaat sağlayamayacakları düşüncesi ile istifa etmelerine neden oldu.

Çok iyi adaylar çıkartmasına karşın seçimde beklediği başarıyı yakalayamayan TDP’de iç huzursuzluk nedeniyle Savaş Bozat’ın parti üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi. Savaş Bozat’ın istifa etmesinden sonra 70 kişilik bir listenin de istifa eğiliminde olduğu sızan bilgiler arasında bulunuyor.

İstifalardan, Halkın Partisi de nasibini alırken, Lefkoşa İlçe Başkanının yanısıra bazı MYK üyelerinin partiden istifa etmeleri gündeme bomba gibi düşmüştü. İç huzursuzluk ve parti politikasına karşı tepki nedeniyle yapılan istifalar HP yönetiminde de sıkıntı yarattı.

Son olarak baraja takılarak meclise milletvekili sokamayan TKP/YG’de istifalar meydana geldi. TKP/YG İlçe Başkanı Tamer Karakaşlı ile Belediye Meclis Üyesi Cafer Koçak partilerinden istifa ederek Yeniden Doğuş Partisine geçtiler. Tamer Karakaşlı İlçe Başkanlığından istifa ederken, binayı da Yeniden Doğuş Partisine geçirdi ve tabelaları da değiştirerek tabelalara, Yeniden Doğuş Partisi, Gazimağusa İlçe Merkezi yazdırdı.

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