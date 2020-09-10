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İlçe Emniyet Kurulları 6 İlçede 300 Mekanda Denetim Yaptı

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İlçe Emniyet Kurulları’nın koordinesinde, kaymakamlık personeli, belediyeler ve polis teşkilatıyla birlikte dün gündüz ve gece olmak üzere 6 ilçede toplam 300 mekan denetlendi.
İlçe Emniyet Kurulları 6 İlçede 300 Mekanda Denetim Yaptı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Kurulları’nın 6 ilçede gece ve gündüz saatlerinde kaymakamlık personeli, polis teşkilatı ve belediyelerden oluşan ekiplerle dün gerçekleştirdiği denetimlerde, 6 ilçede kitselesel yoğunluğun yaşandığı merkezler başta olmak üzere, marketler, bet ofisleri, restorantlar, fitnes centerler, dernek lokalleri, park alanları, berber/kuaförler, butikler, fotografçı, iş ofisleri, büfeler, kahvehaneler, barlar, benzin istasyonları ve benzeri iş yerlerinde masa düzenleri, personelin maskeli olması, sıcaklık ölçerin olması, kayıt tutulması, hijyen sisteminin kurulması, yemek yeme yerlerinde tek kullanımlık ürünlerin kullanımı gibi hususların kontrollerini yaptı.

Eksiklikleri olan mekanlar hakkında rapor tutularak bir gün sonra yapılacak denetlemeye kadar bu eksikliklerin gidirilmesi için mekan sahipleri uyarıldı.  

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın 6 ilçe kaymakamına verdiği talimatla İlçe Emniyet Kurullarımız, halk sağlığının korunması maksadıyla sağlık uzmanlarından alınan görüşler doğrultusunda tüm ilçelerde Covid-19 tedbirlerinin harfiyen uygulanması konusunda her gün farklı bölgelerde denetimler gerçekleştirecek. Gerçekleştirilecek denetimler ile tedbir kararlarına uymayan mekanlara yasal işlem yapılacak.

GÜZELYURT’TA KUARLLARA UYMAYAN MASAJ SALONU KAPATILDI

Bakanlar Kurulu’nun halk sağlığının korunması amacıyla Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında almış olduğu tedbir kararlarının uygulanması için İlçe Emniyet Kurulları’nın koordine ettiği denetimlerde, Güzelyurt İlçesi’nde polis tarafından kurallara uymadığı  tespit edilen bir masaj salonu kapatıldı.

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

İlçe Emniyet Kurulları, Güzelyurt’ta merkez, Akçay, Bostancı ve Kalkanlı, Lefkoşa’da merkez, Alayköy, Gönyeli, Değirmenlik, Akıncılar, Gazimağusa’da kitlesel yoğunluğun en çok yaşandığı merkez olan İsmet İnönü Caddesi, Lefke’de merkez, Yedidalga, Yeşilırmak, Yeşilyurt, Doğancı, Gaziveren, Girne’de merkez, Alsancak, Çatalköy, Dikmen, İskele’de merkez, İskele Boğaz, Kalecik, Çayırova, Büyükkonuk, Yedikonuk, Mersinlik ve Kaplıca’da olmak üzere yaklaşık olarak 30 yerleşim yerinde 300’e yakın mekan denetledi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, halkın sağlığının korunması, alınan tedbir kararlarının harfiyen uygulanması için İlçe Emniyet Kurullarının, polis teşkilatı ve belediyelerle koordineli şekilde 6 ilçede denetimlerinin artarak devam edeceği bildirildi.

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