İlçe Emniyet Kurulu Toplandı, Kararlar Açıklandı

Güzelyurt Emniyet Kurulu son günlerde artış gösteren Corona virüsüne karşı alınacak önlemler konusunu görüşmek üzere bugün saat 09:00’da toplandı.
10 EYLÜL 2020 TARİHİNDE GÜZELYURT EMNİYET KURULU TOPLANMIŞ VE AŞAĞIDAKİ KARARLAR ALINMIŞTIR
Katılımcılar:
Savaş Orakçıoğlu Güzelyurt Kaymakamı
Mahmut Özçınar Güzelyurt Belediye Başkanı
Piyade Albay Aygün Osmanlı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
Zafer Zaifer Güzelyurt Polis Müdürü
Levent Arıkoğlu Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürü
Fatma Akartürk Güzelyurt Kaymakam Muavini
Yılmaz Müftü Güzelyurt Kaymakamlığı Kıdemli İlçe Müfettişi
Erdal Erçin Temel Sağlık Dairesi Güzelyurt Şube Sorumlusu Amiri
Eren Ersinler Çevre Koruma Dairesi
Alınan Kararlar:
9/9/2020 tarih ve 45/2018 sayılı karar doğrultusunda Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda;
Güzelyurt Polis Müdürlüğü önderliğinde Güzelyurt Kaymakamlığı, Güzelyurt Belediyesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürlüğü, Temel Sağlık Dairesi Güzelyurt Şube Amirliği, Güzelyurt Çevre Koruma Dairesi ve Çalışma Dairesi’nden oluşacak denetim ekipleri tarafından; tüm işletmelerde denetimler yapılacak. Öncelikle bölgedeki tüm işletmeler uyarılacak, uyarılara uyulmaması durumunda ilgili işletmeler hakkında yasal işlem başlatılıp kapatma yönüne gidilecektir.
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