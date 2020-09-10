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İlçe Emniyet Kurulu Toplandı, Kararlar Açıklandı

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İlçe Emniyet Kurulu Toplandı, Kararlar Açıklandı
İlçe Emniyet Kurulu Toplandı, Kararlar Açıklandı

Güzelyurt Emniyet Kurulu son günlerde artış gösteren Corona virüsüne karşı alınacak önlemler konusunu görüşmek üzere bugün saat 09:00’da toplandı.

10 EYLÜL 2020 TARİHİNDE GÜZELYURT EMNİYET KURULU TOPLANMIŞ VE AŞAĞIDAKİ KARARLAR ALINMIŞTIR

 

Katılımcılar:

Savaş Orakçıoğlu                           Güzelyurt Kaymakamı          

Mahmut Özçınar                             Güzelyurt Belediye Başkanı  

Piyade Albay Aygün Osmanlı         Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

Zafer Zaifer                                     Güzelyurt Polis Müdürü

Levent Arıkoğlu                              Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürü

Fatma Akartürk                               Güzelyurt Kaymakam Muavini

Yılmaz Müftü                                  Güzelyurt Kaymakamlığı Kıdemli İlçe Müfettişi

Erdal Erçin                                     Temel Sağlık Dairesi Güzelyurt Şube Sorumlusu Amiri

Eren Ersinler                                  Çevre Koruma Dairesi

 

Alınan Kararlar:

9/9/2020 tarih ve 45/2018 sayılı karar doğrultusunda Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda;

Güzelyurt Polis Müdürlüğü önderliğinde Güzelyurt Kaymakamlığı, Güzelyurt Belediyesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürlüğü, Temel Sağlık Dairesi Güzelyurt Şube Amirliği, Güzelyurt Çevre Koruma Dairesi ve Çalışma Dairesi’nden oluşacak denetim ekipleri tarafından; tüm işletmelerde denetimler yapılacak. Öncelikle bölgedeki tüm işletmeler uyarılacak, uyarılara uyulmaması durumunda ilgili işletmeler hakkında yasal işlem başlatılıp kapatma yönüne gidilecektir. 

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