Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP oy oranını 6 puan artırdı; 31 Mart’ta AKP’nin birinci parti olarak çıktığı 14 ilçede, bu kez CHP birinci parti oldu. İşte ilçe ilçe oy sayılarındaki değişim şöyle...

İstanbullular yaklaşık 90 günün ardından Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçmek için bir kez daha sandık başına gitti ve Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu -bu kez çok daha büyük bir farkla- ikinci kez İBB Başkanı seçilen isim oldu.