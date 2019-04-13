İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Maltepe tartışmasını kimin çıkardığını tutanaklara yazdı

AKP'nin itirazının ardından günlerdir oyların yeniden sayımının sürdüğü Maltepe’de yaşanan tartışmayı hakimler tutanak altına aldı. Tartışmanın nasıl çıktığını yazan seçim kurulu, "AK Partili ve MHP'lilerin bağırarak çalışma ortamının engellendiğini" yazdı.

İstanbul Maltepe’de dün oy sayımı sürerken yaşanan tartışmayı salonda görevli hakimler tutanak altına aldı. Maltepe İlçe Seçim Kurulu’nun, Sandık Sayım Kurulu sayısını ve sayımı hızlandırmak istemesine tepki gösteren MHP ve AKP'lilerin, sayım alanına topluca girerek çalışmaları durdurduğu tutanakta belirtildi.

Tutanak belgesini ise Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Yaşanan tartışmanın ardından Maltepe’de bu sabah oy sayımı tekrar başladı. Dün yaşanan tartışmaya ilişkin salon görevlisi hakim yaşananları tutanakta şöyle belirtti:

“Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanları bağırarak ve beraberindeki çok sayıdaki kişilerle birlikte sayım işleminin yapıldığı salona girip çalışma ortamını engellemeleri…”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de söz konusu tutanağı paylaşarak, “İşte gerçek! Yandaş medya, aksi görüntülere rağmen #Maltepe’de oy sayımı sırasında #CHP’lilerin olay çıkardığını söylemişti. Seçim kurulu kimlerin olay çıkardığını açıkça yazmış. Ne yaparsanız yapın sandıktan çıkan sonuç belli. @ekrem_imamoglu ve 16 milyon kazandı!” ifadelerini kullandı.