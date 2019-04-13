  • BIST 95.977
  • Altın 239,641
  • Dolar 5,7357
  • Euro 6,4910
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Maltepe tartışmasını kimin çıkardığını tutanaklara yazdı

»
"Seçim kurulu kimlerin olay çıkardığını açıkça yazmış"
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Maltepe tartışmasını kimin çıkardığını tutanaklara yazdı

AKP'nin itirazının ardından günlerdir oyların yeniden sayımının sürdüğü Maltepe’de yaşanan tartışmayı hakimler tutanak altına aldı. Tartışmanın nasıl çıktığını yazan seçim kurulu, "AK Partili ve MHP'lilerin bağırarak çalışma ortamının engellendiğini" yazdı.

İstanbul Maltepe’de dün oy sayımı sürerken yaşanan tartışmayı salonda görevli hakimler tutanak altına aldı. Maltepe İlçe Seçim Kurulu’nun, Sandık Sayım Kurulu sayısını ve sayımı hızlandırmak istemesine tepki gösteren MHP ve AKP'lilerin, sayım alanına topluca girerek çalışmaları durdurduğu tutanakta belirtildi.

Tutanak belgesini ise Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

1555155646410-tu.jpeg

Yaşanan tartışmanın ardından Maltepe’de bu sabah oy sayımı tekrar başladı. Dün yaşanan tartışmaya ilişkin salon görevlisi hakim yaşananları tutanakta şöyle belirtti:

“Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanları bağırarak ve beraberindeki çok sayıdaki kişilerle birlikte sayım işleminin yapıldığı salona girip çalışma ortamını engellemeleri…”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de söz konusu tutanağı paylaşarak, “İşte gerçek! Yandaş medya, aksi görüntülere rağmen #Maltepe’de oy sayımı sırasında #CHP’lilerin olay çıkardığını söylemişti. Seçim kurulu kimlerin olay çıkardığını açıkça yazmış. Ne yaparsanız yapın sandıktan çıkan sonuç belli. @ekrem_imamoglu ve 16 milyon kazandı!” ifadelerini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu, AKP seçmenine seslendi: Ben sizin adayınız olsaydım ne düşünürdünüz?13 Nisan 2019 Cumartesi 15:56
  • Nihal Bengisu Karaca: AK Parti 17 yılda 14 seçim kazandı, kazanmayı da güzel taşıdı; ama küçük bir kaybı sırtlanmayı beceremedi13 Nisan 2019 Cumartesi 15:28
  • İstifa eden AKP İzmir İl Başkanı: Başlangıcı yaptım, devamı gelecek13 Nisan 2019 Cumartesi 15:24
  • Ekrem İmamoğlu Suriyeli mültecilerle ilgili planını 3 adımda anlattı13 Nisan 2019 Cumartesi 14:36
  • 'Mazbata Online' oyununun yazılımcısı: İkinci bölümde yeni karakterler var13 Nisan 2019 Cumartesi 14:29
  • Erdoğan: Seçimden sonra herkes bir yere savruluyor, böyle dava adamı olunmaz13 Nisan 2019 Cumartesi 14:25
  • Bahçeli döndü: 'Kazanmak için 1 oy yeterli' sözüm Allah korkusu olanlar için geçerli13 Nisan 2019 Cumartesi 13:21
  • Bahçeli bastırıyor: "İstanbul’da seçimin yenilenmesi çözüm olabilir"13 Nisan 2019 Cumartesi 13:10
  • TC -YSK verilerine göre saat 12:28 itibariyle İstanbul'da son durum13 Nisan 2019 Cumartesi 12:48
  • Atatürk Havalimanı otoparkında unutulan araçların sahipleri aranıyor13 Nisan 2019 Cumartesi 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti