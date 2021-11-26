  • BIST 1.789,95
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.0491
  • Euro 13.5449
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

İlçelerin vekil sayıları açıklandı: Güzelyurt 3 vekil

» »
23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek erken genel seçimlerde ilçelerden seçilecek milletvekili sayıları belirlendi.
İlçelerin vekil sayıları açıklandı: Güzelyurt 3 vekil

23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek erken genel seçimlerde ilçelerden seçilecek milletvekili sayıları belirlendi.

Listeye bakıldığında en dikkat çekici nokta Güzelyurt'un sayısı oldu. Yıllar içerisinde ciddi bir düşüş gösteren nüfus nedeniyle neredeyse her seçim milletvekili sayısı düşen Güzelyurt bölgesi bu seçimlerde de 1 milletvekili daha kaybetti. Güzelyurt'tan bu seçimde 3 milletvekili çıkarılacak. Diğer bölgelere bakıldığında ise Lefkoşa 16, Mağusa 13, Girne 11, İskele 5 ve Lefke 2 milletvekili çıkaracak.

1998 seçimlerinde 7 vekile kadar çıkan ancak yıllar içinde büyüyemeyen ve diğer ilçelere sürekli göç veren Güzelyurt 3 vekile kadar düştü. Bölgenin ileri gelen kişileri bu düşüşe isyan ederken hem yatırımsızlık hem de insanların başka bölgelere göçünün sonucu olarak bu rakamların ortaya çıktığı ifade edildi. Girne ise her seçimde yükselişini sürdürüyor. 10 olan vekil sayısı bu seçimde 11'e yükseltildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?26 Kasım 2021 Cuma 09:43
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar26 Kasım 2021 Cuma 09:42
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (26 Kasım 2021)26 Kasım 2021 Cuma 09:33
  • Anketlere göre 6 partili Meclis oluşacak ve Akıncı hareketleniyor...26 Kasım 2021 Cuma 08:50
  • 297 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti!25 Kasım 2021 Perşembe 19:57
  • Tatar: Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Reddediyoruz25 Kasım 2021 Perşembe 19:06
  • Bakan Canaltay’dan 25 Kasım Mesajı25 Kasım 2021 Perşembe 18:39
  • SON DAKİKA : YSK "Girne’de vekil sayısı 11 ,Güzelyurt’ta ise 3"25 Kasım 2021 Perşembe 18:29
  • EL-SEN, Bağımsızlık Yolu’nu Ziyaret Etti25 Kasım 2021 Perşembe 18:26
  • Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatları Ödendi25 Kasım 2021 Perşembe 18:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti