İleri Kalp Yetmezliği Merkezi Hastaların Umudu Oldu

Kuruluş amacı, hastalara zamanında müdahalede bulunmak, ileri kalp yetmezliğinden doğan ve hayati tehlike yaratan riskleri en aza indirgemek, hastaların yaşam kalitesini artırırken, yaşam sürelerini uzatmak olan İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nde, alanında uzman kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi ekipleri tarafından kalp sağlığına ilişkin hizmetler sunuluyor.

200’e Yakın Hasta İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nde Takip Ediliyor

İleri kalp yetmezliği bulunan hastalara ücretsiz olarak muayene olabilme imkanı sunulan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nde, her hastaya elektrokardiyografi, akciğer filmi, geniş çaplı kan tahlilleri ve ekokardiyografi tetkikleri yapılıyor, kalp pili bulunan hastaların kalp pilleri kontrol ediliyor, gerekli görüldüğü takdirde yeni ilaç tedavileri uygulanıyor, su ve tuz kısıtlaması ile kilo takibi eğitimleri veriliyor. Kurulduğu günden bu yana 200’e yakın hastaya ulaşılan İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nde hastaların sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor.

Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel: “İleri Kalp Yetmezliği Bulunan Hastalar Hem Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Hem De Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde Hizmet Alabiliyor.”

İleri kalp yetmezliği hakkında açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel, kalp yetmezliğinin ilerleyici bir hastalık olduğunu, bu nedenle hastaların düzenli olarak takip edilmesi ve önerilen şekilde tedavilerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Takip ve tedavinin yeterince uygulanmadığı durumlarda, yetmezlikle ilgili ilerlemenin hızlanacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel, hastaların İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nde, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi uzmanları tarafından multidisipliner yaklaşımla takiplerinin gerçekleştirildiğini belirtti. İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’ne başvuran ve ileri düzeyde kalp yetmezliği bulunan hastaların yaşamları süresince ayaktan muayene ve takip ücretlerinin Yakın Doğu Üniversitesi Vakfı tarafından karşılanacağını hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel, hastaların hem Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde hem de Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde hizmet alabileceklerini ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel: “Hastaların Merkezimizde Gerçekleştirilen Düzenli Tetkik ve Takipleri Sayesinde, Hastaneye Yatış İhtiyaçları Azaltılıyor.”

İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nde, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi uzmanlarından oluşan 15 kişilik ekip tarafından sunulan hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel, merkeze başvuran hastalara geniş kapsamlı kalp tetkikleri yapıldığını belirterek şöyle devam etti: “İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’ne başvurmak isteyen hastalar, ileri kalp yetmezliği kriterlerine uygun olup olmadığını öğrenebilmek için randevu sistemi ile polikliniğimize başvurabiliyor. Ön değerlendirmelerinde ileri kalp yetmezliği hastası olduklarının tespit edilmesi halinde, ayni gün içerisinde merkezimizde kayıtları yapılmak suretiyle, üç aylık sürelerle takipleri planlanıyor. Düzenli olarak uygulanacak tetkik ve kontrollerle hastaların hastaneye yatış ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor.”