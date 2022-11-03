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İleri yaşta az uyumak kronik hastalık riskini artırıyor

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Bir araştırmaya göre, günde beş saatten az uyumak tip 2 diyabet, bunama ve kalp hastalığı gibi hastalıkların riskini beşte bir oranında artırıyor.
İleri yaşta az uyumak kronik hastalık riskini artırıyor

Donald Trump, Winston Churchill ve Margaret Thatcher gibi siyasetçiler günü sadece dört ya da beş saatlik uykuyla geçirseler de yapılan araştırma bunun yanlış olduğunu gösteriyor.

İngiltere’deki University College London ve Fransa’daki Inserm tarafından yürütülen araştırmada, 50 ila 70 yaşları arasındaki 8.000 İngiliz’in verileri incelendi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, katılımcılara ortalama bir gecede ne kadar uyudukları soruldu.

Bu insanlar, tip 2 diyabet, koroner kalp hastalığı veya bunama dahil olmak üzere 13 yaygın kronik hastalık listesinden herhangi birini geliştirip geliştirmediklerini görmek için 25 yıl boyunca izlendi.

Yedi saat uyuyanlara kıyasla, gecede beş saat veya daha az uyuyan 50 yaşındaki kişilerin, ilk kez 13 hastalıktan birine yakalanma olasılığının yüzde 20 daha fazla olduğu bulundu.

Ancak aynı zamanda bu hastalıklardan iki veya daha fazlasına yakalanma riskleri de daha yüksekti.

YEDİ İLA SEKİZ SAAT UYKU TAVSİYE EDİLİYOR

Beş saat veya daha az uyuyan 60 yaşındaki kişilerin, yedi saat uyuyanlara kıyasla, ileriki yaşamlarında birden fazla hastalığa yakalanma olasılıkları yüzde 32 daha fazlaydı. 70 yaşında ise risk yüzde 40’a yükseldi.

Araştırmanın başındaki isim Dr. Severine Sabia, “Yüksek gelirli ülkelerde çoklu hastalıklar artıyor ve yaşlı yetişkinlerin yarısından fazlasının şu anda en az iki kronik hastalığı bulunuyor.”

“İnsanlar yaşlandıkça uyku alışkanlıkları ve uyku yapıları değişiyor. Ancak, bulgularımız çok az uykunun birden fazla hastalıkla bağlantılı olduğunu gösterdiğinden, günde yedi ila sekiz saat uyumanız tavsiye edilir” dedi.

İnsanlar hayatımızın yaklaşık üçte birini uyuyarak geçirir ve kan basıncını düşürmede ve vücuttaki iltihabı azaltmada hayati bir rol oynar.

Bu, uykusuz kalan insanların neden daha fazla kronik hastalık riski altında olabileceğini açıklayabilir.

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