İletişim başkanı Altun, Elvan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberinde Elvan’ın TL’deki değer kaybı ve Hazine’ye dışardan kaynak aktarımında yaşanan zorluklar nedeniyle istifa ettiği ancak bu istifanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediği öne sürülmüştü.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberinde Elvan’ın TL’deki değer kaybı ve Hazine’ye dışardan kaynak aktarımında yaşanan zorluklar nedeniyle istifa ettiği ancak bu istifanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediği öne sürülmüştü.

Haberde ayrıca bakanın, Albayrak döneminden kalma bakan yardımcısı Nureddin Nebati’yle anlaşamadığı ve bakanlıktaki bazı bürokratlara sözünü dinletemediği aktarılmıştı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevinin başında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın istifa etmesinin ardından Kasım 2020’de göreve gelen Elvan, muhalefet partileri tarafından sıklıkla ‘ortada olmamak‘ ve ‘sessiz kalmakla‘ suçlanıyor.