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İletişim Başkanı Altun'dan "Cengiz Topel" paylaşımı

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hava harp şehidi pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i andı. Altun, şehit pilot için hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
İletişim Başkanı Altun'dan "Cengiz Topel" paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hava harp şehidi pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i andı. Altun, şehit pilot için hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı videoyu paylaşan Fahrettin Altun, Rumlar tarafından şehit edilen Cengiz Topel'i andı.

Altun, "Cumhuriyet tarihimizin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Altun'un paylaştığı videoda Topel'in uçağının, isabetli atışını yaptıktan sonra yükselirken açılan ateş sonucu yara aldığı kaydedildi.

Son anda paraşütle atlayan Topel'in Rumlar tarafından esir alındığı ifade edilen videoda, korkunç işkencelere maruz kalan Topel'in hayatını kaybettiği anlatıldı.

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