İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye, Ermenistan uçağını vurmadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın "Türkiye'ye ait bir F-16'nın, Ermenistan'a ait bir Su-25 uçağını Ermenistan hava sahasında düşürdüğü" iddiasını yalanladı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Bir Su-25 savaş uçağının Türk F-16’sı tarafından vurulduğunu açıklamıştı. Ermenistan’In açıklamasında Su-25’in pilotunun hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, Türkiye’yi Ermenistan'a karşı doğrudan saldırganlıkla suçlamış ancak detay vermemişti.
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