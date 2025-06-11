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İletişim Fakülteleri Dekanları Çanakkale’de Buluştu

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Türkiye, KKTC ve Kırgızistan’dan iletişim fakültesi dekanlarının katıldığı İLDEK toplantısı Çanakkale’de yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi’ni Prof. Dr. Fevzi Kasap temsil etti. Toplantıda iletişim eğitimi ve dijitalleşme süreci ele alındı.
İletişim Fakülteleri Dekanları Çanakkale’de Buluştu

İletişim Fakülteleri Dekanları Ortak Vizyon İçin Çanakkale’de Buluştu

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan’dan iletişim fakültesi dekanlarını Çanakkale’de buluşturan toplantıya Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi de katıldı.

İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (İLDEK) 31 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan’dan iletişim fakültesi dekanlarının katılımıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde toplandı. 2000 yılından bu yana iletişim eğitimine katkı sağlamak ve iletişim alanındaki gelişmeleri tartışmak üzere her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap da katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ÇOMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Önal, “Bugün burada yalnızca iletişim fakültelerinin yöneticilerini değil, aynı zamanda çağımızın en güçlü dönüştürücü gücü olan iletişimin temsilcileri olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, iletişimin toplumların kaderini belirleyen stratejik bir araç haline geldiğini belirterek, “İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi gibi yapılar sadece eğitim ve müfredat düzeyinde değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk ve kamu yararı alanlarda da önemli vizyon ve misyon taşımaktadır” dedi.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ise, iletişim alanındaki hızlı değişimin doğru bilgiye ulaşma konusunda kafa karışıklığına yol açtığını belirterek, “Bu konseyin de bu ve benzer soru işaretlerine çözümler üretmesine vesile olacağını ümit ediyorum” dedi.

Toplantının sonunda, iletişim fakültelerinin mevcut durumu, karşılaşılan yapısal ve akademik sorunlar, stratejik yeniden yapılanma adımları ve dijital çağın gerektirdiği teknolojilerin iletişim eğitimine entegrasyonu gibi konular ele alındı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, İLDEK toplantısında Kuzey Kıbrıs’ta yürütülen iletişim eğitimi uygulamaları ile Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi faaliyetlerini anlattı. Prof. Dr. Kasap, üniversitenin kalite çalışmaları, uluslararası akreditasyon süreçleri ve dünya üniversiteler sıralamalarındaki yükselişine dikkat çekti. Yakın Doğu Üniversitesi’nin küresel ölçekte bilimsel gelişmelere katkı sağlayan önemli bir yükseköğretim kurumu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kasap, üniversitenin uluslararası düzeydeki etki alanının her geçen gün genişlediğinin altını çizdi.

 

 

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