İletişim Kuramadığı Düşünülen Bazı Deniz Hayvanlarının Sesli İletişimi Tespit Edildi

Zürih Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Gabriel Jorgewich-Cohen, iletişim yeteneği bulunmadığı düşünülen 50 deniz kaplumbağası türü, tuataralar, akciğerli balıklar, kör kertenkeleler gibi deniz canlılarını inceledi.



BBC’nin haberine göre, Jorgewich-Cohen, hayvanların sesini dinlemek için mikrofon kullandığı çalışmasında bu hayvanların eşleşmek istediklerinde ya da yumurtadan çıkarken iletişim kurduklarını ortaya koydu.



İncelediği hayvanlarının sessiz ve iletişimden yoksun olduğunun kabul edildiğini vurgulayan Jorgewich-Cohen, aslında bu hayvanların seslerinin olduğu ve bu şekilde iletişim kurduğunu ancak insanların bunu duyamadığını belirtti.



Jorgewich-Cohen, bu deniz hayvanlarının her birinin farklı davranışı ifade eden bazı sesler çıkararak iletişim sağladığını kaydetti.



Deniz kaplumbağalarının av olmayı engellemek için hep birlikte yumurtalardan çıkarken ses çıkardıklarına işaret eden Jorgewich-Cohen, bu türün eşleşmek istediği ya da kendi bölgelerini korumak için de ses çıkardığını vurguladı.



Öte yandan, Jorgevich-Cohen, filogenetik analiz adı verilen bir teknik kullanarak ses çıkarabilen hayvanlar arasındaki ilişkiyi inceledi.



Önceki araştırmalarda, “omurgalılardaki sesli iletişimin 200 milyon yıl öncesine gittiği” kabul edilirken Jorgevich-Cohen, çalışmasında “omurgalılarda sesli iletişimin 400 milyon yıl öncesine” dayandığını iddia etti.



Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.