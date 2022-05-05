İletişim Uzmanı Özdemir Tokel, LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine “İletişim” sektörünü anlattı

“Hedef kitleler ile doğru ilişki kurmak zorundayız”

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin düzenlendiği “Sektör Öğrenci Buluşmaları” etkinliğine

katılan İletişim Uzmanı Özdemir Tokel Türkiye ve KKTC’deki mesleki deneyimlerini

paylaşarak sektörün yapısını ve dünden bugüne geldiği noktayı değerlendirdi. Tokel

öğrencilere, sektörde başarıyı yakalamak için üniversite eğitimi sürecinin nasıl

değerlendirilesi gerektiğini, kendilerini hangi konularda nasıl geliştirebileceklerini anlattı.



İletişim alanında mümkün olan her konuda okuldan mezun olmadan pratiklerini

geliştirmelerinin kendilerini sektöre doğru hazırlayacağını belirten Tokel “öncelikle

kendimize karşı dürüst olmalıyız. Yapabileceklerimizi ve yapamayacaklarımızı

belirlemeliyiz. İyi olduğumuz şeyler nelerdir? kendimize sormalıyız. Böylece yeteneklerimizi

keşefeder ve geliştirebiliriz” dedi.



İletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarının insanların kanaatlerini ve davranışlarını

şekillendirmede oynadığı rolü; dünyanın çeşitli yerlerindeki örnekleri üzerinden dile getiren

Tokel, öğrencilerin bu olay ve konulara hakim olmalarının mesleklerini anlamada ve

uygulamada önemli olacağını vurguladı.



Konuşmasında; değişen rekabet ortamına da değinen Özdemir Tokel iletişim ve halkla

ilişkiler çalışmalarına duyulan ihtiyacın önemini belirterek “ister kar amacı güden kuruluşlar

olsun ister siyasi partiler olsun hedef kitleler ile ‘doğru’ ilişki kurmak zorundayız” dedi. Bu

noktada iletişim uzmanlarına çok iş düştüğünü kaydeden Tokel, öğrencilerin; çok önemli bir

mesleğin parçası olacaklarının farkında olmalarını istedi.