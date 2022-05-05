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İletişim Uzmanı Özdemir Tokel, LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine “İletişim” sektörünü anlattı

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İletişim Uzmanı Özdemir Tokel, LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine “İletişim” sektörünü anlattı
İletişim Uzmanı Özdemir Tokel, LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine “İletişim” sektörünü anlattı

“Hedef kitleler ile doğru ilişki kurmak zorundayız”

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin düzenlendiği “Sektör Öğrenci Buluşmaları” etkinliğine
katılan İletişim Uzmanı Özdemir Tokel Türkiye ve KKTC’deki mesleki deneyimlerini
paylaşarak sektörün yapısını ve dünden bugüne geldiği noktayı değerlendirdi. Tokel
öğrencilere, sektörde başarıyı yakalamak için üniversite eğitimi sürecinin nasıl
değerlendirilesi gerektiğini, kendilerini hangi konularda nasıl geliştirebileceklerini anlattı.


İletişim alanında mümkün olan her konuda okuldan mezun olmadan pratiklerini
geliştirmelerinin kendilerini sektöre doğru hazırlayacağını belirten Tokel “öncelikle
kendimize karşı dürüst olmalıyız. Yapabileceklerimizi ve yapamayacaklarımızı
belirlemeliyiz. İyi olduğumuz şeyler nelerdir? kendimize sormalıyız. Böylece yeteneklerimizi
keşefeder ve geliştirebiliriz” dedi.


İletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarının insanların kanaatlerini ve davranışlarını
şekillendirmede oynadığı rolü; dünyanın çeşitli yerlerindeki örnekleri üzerinden dile getiren
Tokel, öğrencilerin bu olay ve konulara hakim olmalarının mesleklerini anlamada ve
uygulamada önemli olacağını vurguladı.


Konuşmasında; değişen rekabet ortamına da değinen Özdemir Tokel iletişim ve halkla
ilişkiler çalışmalarına duyulan ihtiyacın önemini belirterek “ister kar amacı güden kuruluşlar
olsun ister siyasi partiler olsun hedef kitleler ile ‘doğru’ ilişki kurmak zorundayız” dedi. Bu
noktada iletişim uzmanlarına çok iş düştüğünü kaydeden Tokel, öğrencilerin; çok önemli bir
mesleğin parçası olacaklarının farkında olmalarını istedi.

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