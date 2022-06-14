Ilgaz'da yarın elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın, 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Girne'ye bağlı Ilgaz Köyü'ne elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK açıklamasında şöyle denildi:

"Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz."