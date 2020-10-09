İlgi azaldı... Maraş’ı bugün 300 kişi ziyaret etti

Kapalı Maraş’a ziyaretlr bugün de devam ediyor.

Kapalı Maraş’a ziyaretler bugün de devam ediyor.

HANİFE LEFKARALI -DETAY ÖZEL

Kapalı Maraş'a kimlik gösterilerek girilebiliyor.

Kapalı Maraş'a saat 09 ile 17 saatleri arasında sadece yaya olarak girişe izin veriliyor.

Kapalı Maraş’ın kısmi olarak açılan kıyı şeridi ve bazı caddelerine, ziyaretçiler gelmeye devam ediyor.

Maraş’ın bazı bölgelerinin ziyarete açılmasının ikinci gününde bugün saat 12.00 itibari ile Maraş’ı 300 kişi ziyaret etti.