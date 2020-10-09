  • BIST 1.161
  • Altın 489,032
  • Dolar 7,8919
  • Euro 9,3249
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1’i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

İlgi azaldı... Maraş’ı bugün 300 kişi ziyaret etti

» »
Kapalı Maraş’a ziyaretlr bugün de devam ediyor.
İlgi azaldı... Maraş’ı bugün 300 kişi ziyaret etti

Kapalı Maraş’a ziyaretler bugün de devam ediyor.

 

HANİFE LEFKARALI -DETAY ÖZEL

 

Kapalı Maraş'a kimlik gösterilerek girilebiliyor.

Kapalı Maraş'a saat 09 ile 17 saatleri arasında sadece yaya olarak girişe izin veriliyor.

Kapalı Maraş’ın kısmi olarak açılan kıyı şeridi ve bazı caddelerine, ziyaretçiler gelmeye devam ediyor.

 Maraş’ın bazı bölgelerinin ziyarete açılmasının ikinci gününde bugün saat 12.00 itibari ile Maraş’ı 300 kişi ziyaret etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dev Kaplumbağa sahile vurdu!02 Ekim 2020 Cuma 13:07
  • Kamp-DER karavan alanında yangında 4 karavan yandı!23 Eylül 2020 Çarşamba 07:32
  • Gazimağusa’da korkutan kaza! Araçlar yüz yüze çarpıştı!23 Eylül 2020 Çarşamba 00:01
  • Tatar bugün Gazimağusa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi22 Eylül 2020 Salı 21:53
  • Yeniboğaziçi Belediyesi: Mühürleme işlemleri yasal yetkiler çerçevesinde gerçekleşti22 Eylül 2020 Salı 17:09
  • Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar'a tebliğ yapılamadı, mahkeme ertelendi!21 Eylül 2020 Pazartesi 14:21
  • Yeniboğaziçi kamp alanında sinirler gerildi!16 Eylül 2020 Çarşamba 09:19
  • #COVİD-19 Akdoğan'da 2 yeni pozitif vaka07 Eylül 2020 Pazartesi 11:09
  • Mağusa'da 2 araç yandı...04 Eylül 2020 Cuma 09:26
  • Sahtekarlıkla Para Temini     03 Eylül 2020 Perşembe 14:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti