İlginç araştırma: Porno izlemek sanıldığı kadar kötü olmayabilir

Yeni yapılan bir araştırma, porno izlemenin inanıldığı kadar zararlı olmayabileceğini iddia ediyor.

İskoçya’daki Abertay Üniversitesi’nden araştırmacılar, porno izleyen erkeklerin, tanıdık kadın bedenlerini daha az çekici bulduğunu, ancak izleme alışkanlıklarının yüzlerini nasıl gördüklerini etkilemediğini buldu.

Uzun zamandır porno izlemenin erkeklerin ilişki kurma veya sürdürme yeteneğini etkileyebileceği düşünülüyordu. Ancak yeni çalışma bu teoriyle çelişiyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, araştırmayı yöneten Dr. Christopher Watkins, “Porno, erkeklerin diğer kadınları nasıl gördüğü üzerinde evrensel olarak olumsuz bir etkiye sahip. Bu bulgular, pornografi yoluyla uyarılan cinsel uyarılmanın erkeklerin kadınlara yönelik çekicilik yargılarında bir rol oynamasına rağmen, bazılarının izlemeyi önerdiği basit bir uyaran-tepki ilişkisinden çok uzaktır” dedi.

CİNSELLİK ÜZERİNE ETKİLİ BİR ÇALIŞMA

Araştırmaya katılanlardan, giyinik, çıplak veya cinsel ilişkiye giren bir dizi pornografik aktrise bakmaları istendi.

Daha sonra, daha önce görmedikleri ve deneyin başında gördükleri görüntüleri içeren bir dizi stok görüntüden diğer kadınların çekiciliğini derecelendirmeleri istendi.

Araştırmacılar, pornografik aktrislere bakmanın, katılımcıların gözünde tanıdık kadın bedenlerinin çekiciliğini azalttığını ancak yüzlerini etkilemediğini buldu.