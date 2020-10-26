İLGİNÇ DEĞERLENDİRMELER

Sn.DURSUN OĞUZ

Sn TATAR Türkiye Cumhuriyeti ile arzuladığı ilişki düzeyine de ayna olmuştur.

Bugünden sonra Kıbrıs Türkünü daha refah, daha huzurlu güzel günler beklemektedir. ‘ Türkiyesiz bir gelecek mümkün değildir’.

Ayni ayırımcılık pompalanıyor. Demek ki Kıbrıs seçmeninin % 48’i Türkiye ile arzulanan ilişkiye karşı. Yani Türkiye’ye karşı algısı tırmandırılıyor.

Bizi daha refah ve daha huzurlu günler beklermiş?

Bu güne kadar Türkiye ile birlikte Hükümeti yöneten Başbakan TATAR değimliydi? Her geçen gün fakirleşen Halk (Kimlerin zenginleştirildiği da açık)Başbakanlıkta yaratamadığı refah ve huzuru Anayasaya göre yetkisi kısıtlı Cumhurbaşkanlığı makamında mı gerçekleştirilecek?

Türkiyesiz gelecek mümkün değilmiş. Sanki TATAR’a oy vermeyenler Türkiye düşmanı?

Ben bu değerlendirmelere hem üzülür hem da güler geçerim.

FUAT OKTAY.

Mağusa’ya gidiyor ve Kapalı Maraş için şunları söylüyor.

“Burası çocukların geleceği olsun. Herkesin işini bulacağı, gençlerin geleceği olacak bir yere dönüşsün barışın teminatı olsun”

Daha Maraş’ın kullanılan yolunu sonuna kadar olmasa bile belli saatlerde asker kontrolünde yürüyüşe açtıktan sonra gelen uluslar arası tepkilere karşı Kapalı Maraş konusunda BM’nin almış olduğu karaları tanıdığını açıklayan Çavuşoğlu değilmiş gibi beyanat ve konuşmalar yapıyor. Yani içe başka dışa başka siyaseti.

Bu siyaseti zaten biz yaşıyoruz.

Anastasiyadis ve ondan önce olanlar da hep masada başka makamlarında farklı konuşmuyorlar mı?

Ben hem Türkiye’nin hem de Rum tarafının ayni taktiği kullandığını bildiğim için bu açıklamaya da gülüp geçerim.

En ilginç açıklama ise 25 Kasım 2019 Berlin’de sanki BM Genel sekreteri Gutteres bir açıklama ile ‘’Tarafların nerelerde anlaştıklarını ve anlaşılmayan konuların Garantörlerin konuları olduğunu ve uzlaşmaları halinde ucu kapalı 5’li konferansı çağıracağı’’ yokmuş gibi davranılarak ‘’Ey Anastasiyadis anlaşmaya hazırsan gel’’çağrısı yapılması.

İşiniz gücünüz sadece bizleri güldürmek.