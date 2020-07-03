İlginç iddia! Korona virüs o kan gruplarını daha fazla etkiliyor

Avrupalı araştırmacıların genler üzerindeki çalışmaları korona virüsünü daha şiddetli yaşayan hastalarla ilgili önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. Araştırmacılar bazı genetik faktörler ve A tipi kan grubuna sahip kişilerin hastalığı yüzde 45 oranında daha şiddetli yaşayabildiğini öne sürdü.

Bazı genetik faktörlere bağlı olarak, A tipi kan grubuna sahip olanların korona virüsü hastalığını daha şiddetli geçirebileceği öne sürüldü. Avrupalı araştırmacılar The New England Journal of Medicine adlı tıp dergisinde önemli bir iddiayı dile getirdi.

Araştırmaya göre A grubu kana sahip olan kişiler bazı genetik etkenlerin de işin içine girmesiyle korona virüsüne bağlı semptomlar ve hastalıkları daha şiddetli yaşayabiliyor.

Sıfır grubundakiler yüzde 35

A kan grubunda korona virüse yakalananların yüzde 45’inin diğer kan gruplarına göre hastalığı daha şiddetli yaşadığı belirtilen araştırmada sıfır kan grubundakilerin ise yüzde 35 oranında daha az şiddetli hastalığı geçirdiği ifade edildi.

The Guardian gazetesinin internet sitesinde yer verdiği araştırma 4 bin hastanın genlerinin analiz edilmesi sonucu ortaya çıktı.