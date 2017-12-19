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İlginç iddia: TSK'nın kullandığı bombalar sahte

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İlginç iddia: TSK'nın kullandığı bombalar sahte
Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Güneydoğu Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli bir komutanın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaç uçaklarından atılan bombaların sahte olduğu iddiasında bulunduğunu aktardı.

"Güneydoğu'da Jandarma Bölge Komutanlığı'nda önemli bir görevde bulunan komutan, askerimizin Afrin'e girme hazırlıkları yaptığı bir dönemde önemli bir uyarıda bulundu" diyen Öztürk, önemli bir görevde olduğunu söylediği komutanın "Maalesef uçaklarımızın attığı bombalar sahte. Son bir ayda, Van, Şırnak, Bitlis bölgesinde çok net iki olay var. 7 kişilik terörist guruba üç bomba atılıyor, 25-30 metre yakınlarına düşmesine rağmen bir terörist yaralı kurtuluyor. Diğer olayda uçak bombası, ağaç altında oturan iki teröristin 8 metre dibine düşüyor ancak bunlar da hiçbir şey olmamış gibi kalkıp gidiyor. Bu nasıl bir iş? Normalde tek bomba 300 metre mesafede ne varsa öldürür. Bombaları üreten de ABD firmasıdır" dediğini aktardı.

Saygı Öztürk'ün Sözcü gazetesinde yayımlanan yazısından ilgili bölüm şöyle:

Güneydoğu'da Jandarma Bölge Komutanlığı'nda önemli bir görevde bulunan komutan, askerimizin Afrin'e girme hazırlıkları yaptığı bir dönemde önemli bir uyarıda bulundu. İşte, komutanın uyarısından bir bölüm:

ABD'NİN OYUNU MU?

“Maalesef uçaklarımızın attığı bombalar sahte… Son bir ayda, Van, Şırnak, Bitlis bölgesinde çok net iki olay var. 7 kişilik terörist guruba üç bomba atılıyor, 25-30 metre yakınlarına düşmesine rağmen bir terörist yaralı kurtuluyor. Diğer olayda uçak bombası, ağaç altında oturan iki teröristin 8 metre dibine düşüyor ancak bunlar da hiçbir şey olmamış gibi kalkıp gidiyor. Bu nasıl bir iş? Normalde tek bomba 300 metre mesafede ne varsa öldürür. Bombaları üreten de ABD firmasıdır.

Bu mühimmatlarla sınırlarımız dışında gireceğimiz bir savaşta nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı düşünmek bile istemiyorum. ABD 4 bin TIR silah ve mühimmatı PKKPYDSDG'ye verdi. Bizim Hava Kuvvetlerimizin uçaklarının kullandığı bombaları üreten de ABD… Ordumuz, içleri boş uçak bombalarıyla bilinçli ve kasıtlı olarak bir savaşa doğru sürükleniyor. Bu plan, Mehmetçik için bir katliam planıdır.”

Tabii ki bu ülkenin insanı ölmesin. Uçaklarımız kendi topraklarımızı bombalamasın. Ancak güvenlik gerekçesiyle ve zorunlulukla bunlar atılıyorsa, bugün bize bu oyunu yapan ABD, yarın yabancı bir ülke toprağına girdiğimizde de bu tuzakları kurabilir. En azından bu iddialar mutlaka incelenmeli ve Genelkurmay Başkanlığı bizleri de bilgilendirmeli…

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