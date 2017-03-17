İlham kaynağı babası

Genç yaşta kameralarla tanışan, şimdiye kadar pek çok dergi ve moda çekiminde yer alan, dünyaca ünlü markaların defilelerine çıkan Brooklyn Beckham'ın ilham kaynağı meğer babası David Beckham'mış.

Çocuklar küçük yaşlarda her zaman anne ya da babalarını taklit eder. Hareketlerini, konuşmalarını, davranışlarını… Zaman geçtikçe kızlar annelerinin, erkekler babalarının gardırobunu ortak kullanmaya başlar. Tabii ebeveynlerin stilleri çocuklara da uygunsa…

Bu çocuklardan biri de Brooklyn Beckham…Ünlü futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham’ın oğulları Brooklyn şu an medyanın peşinden koştuğu isimlerden.

18 yaşında olmasına rağmen şimdiye kadar pek çok moda çekiminde yer alan, defilelerde boy gösteren Brooklyn Beckham, meslek olarak olmasa da giyim tarzı olarak babasının izinden gidiyor.

BABASININ DOLABINDAN GİYİNİYOR!

David Beckham gibi tarz ve yakışıklı bir baba olunca, ister istemez ilham kaynağı oluyor. Brooklyn’in de stilini incelediğimizde en büyük ilhamının babası olduğunu anlamak o kadar da zor değil.

O ne yaparsa genç Beckham da aynısını yapıyor. Hatta babasının dolabından giyinen Brooklyn bir defasında babasına fena yakalanmıştı. İnstagram üzerinden canlı yayın yapan Brooklyn, babasının da yayına katılmasıyla tüm karizmayı yerle bir etmişti. “Üzerindeki gömlek benim” diyerek yorum yapan David Beckham hem oğlunu trollemiş hem de oğlunun gardırobuna el koyduğunu gözler önüne sermişti.

Giyim tarzları bu kadar gündemde olunca biz de baba oğulun stillerini mercek altına aldık. İşte “copy-paste” diyebileceğimiz o görüntüler…