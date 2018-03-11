“İlham Veren Kadınlar” temalı etkinlik gerçekleştirdi

Dünya Kadınlar Günü, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde Özel Bir Etkinlik İle Kutlandı

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde “İlham Veren Kadınlar” temalı bir etkinlik gerçekleştirdi. 8 Mart Perşembe günü kampüste düzenlenen etkinliğe, KKTC’nin ilk kadın başbakanı ve KKTC

Cumhuriyet Meclisi’nin Başkanlığını yürütmüş İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Siber; Rektör Yardımcısı

ve Tıp Fakültesi Dekanı Büyüme - Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Rüveyde

Bundak; seramik sanatçısı Bedia Kale; sosyolog ve yoga eğitmeni Özlem Var konuk konuşmacı olarak

yer aldı.

Prof. Dr. Nail Bulakbaşı’ ; “Kadın Hakları Kadar Önemli Bir Diğer Konuda Kadın Sağlığıdır”

“İlham Veren Kadınlar” etkinliği Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Nail

Bulakbaşı’nın konuşması ile başladı. Kadınların toplumsal hayatta yer almalarının önemine değinen

Başhekim Bulakbaşı, kadın hakları kadar önemli bir diğer konunun da kadın sağlığı olduğuna dikkat

çekti. Kadın hastalıkları arasında en fazla hayat kaybına neden olan hastalıkların başında gelen ‘Meme

ve Rahim Ağzı’ kanserine dikkat çeken Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, bu hastalıklarda erken tanının hayat

kurtarıcı olduğunu belirtti. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi olarak sıklıkla kadın sağlığı ile

ilgili farkındalık yaratıcı, teşvik edici çalışmalar yaptıklarını belirten Bulakbaşı, “Kanser olmaktan değil,

geç kalmaktan korkun” dedi ve bu nedenle tüm kadınlara ve özellikle de 40 yaşın üzerindeki kadınlara

her iki yılda bir tarama yaptırmalarını tavsiye ettiklerini kaydetti. Prof. Dr. Nail Bulakbaşı

konuşmasının sonunda üniversite ve hastane kadın çalışanlarının, etkinliğe katılan konukların ve tüm

kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür

etti.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu; “Eşit Haklar Konusunda Yeterli Noktaya Gelinemedi”

Üniversite Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu konuşmasında kadın hakları konusunun mülkiyet konusu

ile yakından ilgisi olduğuna dikkat çekti. Mülkiyetin ise toplumun yarısını oluşturan kesimin, yani

genelde erkeklerin elinde olduğunu söyleyen Rektör Salihoğlu, bu nedenle kadın hakları konusunda

gelişmeler olmasına rağmen eşit haklar konusunda yeterli noktaya gelinemediğini belirtti. Dünya

Emekçi Kadınlar Günü’nün kutlanmaya başlamasının oldukça yakın bir geçmişe denk düştüğünü

hatırlatan Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, bu konuda yapılacak daha çok iş olduğunu kaydetti. Konuşmasını

iki ünlü şairin kadınlar ile ilgili yazdığı şiirler ile tamamlayan Rektör Salihoğlu, etkinliğe katılan

konuşmacılara ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

KKTC Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber; “Kadının Siyasi Yaşamda Yer Alması Çok Önemli”

Etkinlikte ilk konuşmayı gerçekleştiren Dr. Sibel Siber, böyle bir organizasyonda yer almaktan

duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadının özellikle siyasi yaşamda yer almasının önemine

değinerek, Başbakanlık ve Meclis başkanlığı tecrübelerini ve o dönemde kadınlar lehine gerçekleştirilen düzenlemeleri konuklar ile paylaştı. Kadınların siyasette daha fazla yer alabilmesi için

pozitif ayrımcılığın önemine dikkat çeken Sibel Siber, milletvekilliği seçimleri için yapılan kota

çalışmaları için deneyimlerini ve dünya istatistiklerini paylaştı. Konuşmasında nüfusta ve eğitimde eşit

olan kadın-erkek oranının, yönetim kademelerinde yönetim kurullarında kadınların azlığına dikkat

çekerek CEO pozisyonlarının % 97 oranında erkek olduğunu, kadınların orta kademeden yukarıya

çıkamadığına farklı sektörlerden verdiği istatiskler ile dikkat çekti. Cam Tavan engeline ve kariyerde

çevre ve rol model etkilerine değinen Dr. Sibel Siber kendi deneyimlerinden örnekler verdi.

Kadınların yönetici pozisyonlarında öne çıkabilmelerinin daha çocuk yaşlardan bunun hayalini

kurabilmeleriyle yakından alakalı olduğunu söyleyen Siber, bu anlamda rol modellerinin çok önemli

olduğuna dikkat çekerek kadınların güçlendirilmesinin önemi ile konuşmasını tamamladı.

Sağlık Alanında Büyük Başarılara İmza Atmış Kadın Hekimler Ve İlklerin Kadınları

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

Rüveyde Bundak konuşmasında, geçmişten günümüze gerek Kıbrıs’ta gerek Türkiye’de ilkleri

başarmış, tüm kadınlara ve topluma ilham olmuş ünlü kadınlardan örnekler sundu. Prof. Dr. Rüveyde

Bundak, sağlık alanında büyük başarılara imza atmış kadın hekimleri ve ilklerin kadınlarını merkeze

alan konuşmasında özellikle hocası da olan Prof. Dr. Türkan Saylan isminin kendisi için özel bir öneme

sahip olduğunu belirtti. Prof. Saylan’ın cüzzam hastalığı ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmalara değindi.

Prof. Dr. Rüveyde Bundak, genç kadınlara ilham olması açısından kendisinin de diyabet alanında

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek uzun yıllardır devam eden Diyabet Kampları ile ilgili çalışmalarını

anlatarak uygulamanın başarısını ve diyabetli çocukların bu kamplarda kazanımlarının hayat boyu

devam ettiği bilgisini paylaştı.

Bedia Kale ; “Çocukların İçsel İlgi Alanlarının Aileler Tarafından Desteklenmesi Önemli”

Seramik Sanatçısı ve Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale etkinlikte yaptığı konuşmada

bugüne kadar gerçekleştirdiği sanatsal çalışmalardan ve eserlerinde örnekler vererek sanatçı

kimliğinin nasıl oluştuğuna ve bu meslekte nasıl ilerlediğine dair deneyimlerini paylaştı. Çocukluk

yıllarından itibaren sanata olan ilgisinin ailesi tarafından da desteklendiğini belirten Bedia Kale, bu

anlamda çocukların içsel ilgi alanlarının aileler tarafından desteklenmesinin önemine dikkat çekti ve

özellikle üniversite öncesi orta eğitimde beden eğitimi, müzik, resim gibi derslerin müfredatta daha

fazla yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Özlem Var; “Kadınların Birbirlerine İlham Kaynağı Olmaları, Güç Ve Cesaret Vermelerini Sağlar”

Sosyolog ve Yoga Eğitmeni, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Özlem Var ise konuşmasında ötekileştirilen, ezilen tüm kesimler gibi kadınlar için de kendi

hikayelerini anlatmalarının ve birbirlerinin hikayelerini dinlemenin ve kişisel hikayeler aracılığıyla

kadınların birbirlerine ilham kaynağı olmalarının, güç ve cesaret vermelerinin önemine dikkat çekti.

Kişisel tarih anlatımının, iktidarı elinde tutanlar tarafından yazılan resmi tarih anlatısının silikleştirdiği

yaşamları gün yüzüne çıkarmak, bu yaşamların acılarını şifalandırmak için çok değerli bir pratik

olduğunu söyleyen Özlem Var, gerek kişisel gelişim eğitimlerinde gerek yoga derslerinde kendisinin

de bu hikayelerin paylaşılmasını çok önemsediğini ifade etti. Var, konuşmasının ardından katılımcılara

nefes ve meditasyon uygulaması yaptırdı.

İlham veren Kadınlar etkinliği, katılımcılar arasından 4 kişiye Kadın Sağlığı Check-Up hediye çekilişi,

konuk konuşmacılara çiçek takdimi ve ardından düzenlenen kokteyl ile sona erdi.