“İlham Veren Kadınlar” temalı etkinlik gerçekleştirdi

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde “İlham Veren Kadınlar” temalı bir etkinlik gerçekleştirdi. 8 Mart Perşembe günü kampüste düzenlenen etkinliğe, KKTC’nin ilk kadın başbakanı ve KKTC
Cumhuriyet Meclisi’nin Başkanlığını yürütmüş İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Siber; Rektör Yardımcısı
ve Tıp Fakültesi Dekanı Büyüme - Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Rüveyde
Bundak; seramik sanatçısı Bedia Kale; sosyolog ve yoga eğitmeni Özlem Var konuk konuşmacı olarak
yer aldı.
Prof. Dr. Nail Bulakbaşı’ ; “Kadın Hakları Kadar Önemli Bir Diğer Konuda Kadın Sağlığıdır”
“İlham Veren Kadınlar” etkinliği Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Nail
Bulakbaşı’nın konuşması ile başladı. Kadınların toplumsal hayatta yer almalarının önemine değinen
Başhekim Bulakbaşı, kadın hakları kadar önemli bir diğer konunun da kadın sağlığı olduğuna dikkat
çekti. Kadın hastalıkları arasında en fazla hayat kaybına neden olan hastalıkların başında gelen ‘Meme
ve Rahim Ağzı’ kanserine dikkat çeken Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, bu hastalıklarda erken tanının hayat
kurtarıcı olduğunu belirtti. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi olarak sıklıkla kadın sağlığı ile
ilgili farkındalık yaratıcı, teşvik edici çalışmalar yaptıklarını belirten Bulakbaşı, “Kanser olmaktan değil,
geç kalmaktan korkun” dedi ve bu nedenle tüm kadınlara ve özellikle de 40 yaşın üzerindeki kadınlara
her iki yılda bir tarama yaptırmalarını tavsiye ettiklerini kaydetti. Prof. Dr. Nail Bulakbaşı
konuşmasının sonunda üniversite ve hastane kadın çalışanlarının, etkinliğe katılan konukların ve tüm
kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür
etti.
Prof. Dr. İlkay Salihoğlu; “Eşit Haklar Konusunda Yeterli Noktaya Gelinemedi”
Üniversite Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu konuşmasında kadın hakları konusunun mülkiyet konusu
ile yakından ilgisi olduğuna dikkat çekti. Mülkiyetin ise toplumun yarısını oluşturan kesimin, yani
genelde erkeklerin elinde olduğunu söyleyen Rektör Salihoğlu, bu nedenle kadın hakları konusunda
gelişmeler olmasına rağmen eşit haklar konusunda yeterli noktaya gelinemediğini belirtti. Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nün kutlanmaya başlamasının oldukça yakın bir geçmişe denk düştüğünü
hatırlatan Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, bu konuda yapılacak daha çok iş olduğunu kaydetti. Konuşmasını
iki ünlü şairin kadınlar ile ilgili yazdığı şiirler ile tamamlayan Rektör Salihoğlu, etkinliğe katılan
konuşmacılara ve tüm katılımcılara teşekkür etti.
KKTC Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber; “Kadının Siyasi Yaşamda Yer Alması Çok Önemli”
Etkinlikte ilk konuşmayı gerçekleştiren Dr. Sibel Siber, böyle bir organizasyonda yer almaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadının özellikle siyasi yaşamda yer almasının önemine
değinerek, Başbakanlık ve Meclis başkanlığı tecrübelerini ve o dönemde kadınlar lehine gerçekleştirilen düzenlemeleri konuklar ile paylaştı. Kadınların siyasette daha fazla yer alabilmesi için
pozitif ayrımcılığın önemine dikkat çeken Sibel Siber, milletvekilliği seçimleri için yapılan kota
çalışmaları için deneyimlerini ve dünya istatistiklerini paylaştı. Konuşmasında nüfusta ve eğitimde eşit
olan kadın-erkek oranının, yönetim kademelerinde yönetim kurullarında kadınların azlığına dikkat
çekerek CEO pozisyonlarının % 97 oranında erkek olduğunu, kadınların orta kademeden yukarıya
çıkamadığına farklı sektörlerden verdiği istatiskler ile dikkat çekti. Cam Tavan engeline ve kariyerde
çevre ve rol model etkilerine değinen Dr. Sibel Siber kendi deneyimlerinden örnekler verdi.
Kadınların yönetici pozisyonlarında öne çıkabilmelerinin daha çocuk yaşlardan bunun hayalini
kurabilmeleriyle yakından alakalı olduğunu söyleyen Siber, bu anlamda rol modellerinin çok önemli
olduğuna dikkat çekerek kadınların güçlendirilmesinin önemi ile konuşmasını tamamladı.
Sağlık Alanında Büyük Başarılara İmza Atmış Kadın Hekimler Ve İlklerin Kadınları
Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
Rüveyde Bundak konuşmasında, geçmişten günümüze gerek Kıbrıs’ta gerek Türkiye’de ilkleri
başarmış, tüm kadınlara ve topluma ilham olmuş ünlü kadınlardan örnekler sundu. Prof. Dr. Rüveyde
Bundak, sağlık alanında büyük başarılara imza atmış kadın hekimleri ve ilklerin kadınlarını merkeze
alan konuşmasında özellikle hocası da olan Prof. Dr. Türkan Saylan isminin kendisi için özel bir öneme
sahip olduğunu belirtti. Prof. Saylan’ın cüzzam hastalığı ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmalara değindi.
Prof. Dr. Rüveyde Bundak, genç kadınlara ilham olması açısından kendisinin de diyabet alanında
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek uzun yıllardır devam eden Diyabet Kampları ile ilgili çalışmalarını
anlatarak uygulamanın başarısını ve diyabetli çocukların bu kamplarda kazanımlarının hayat boyu
devam ettiği bilgisini paylaştı.
Bedia Kale ; “Çocukların İçsel İlgi Alanlarının Aileler Tarafından Desteklenmesi Önemli”
Seramik Sanatçısı ve Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale etkinlikte yaptığı konuşmada
bugüne kadar gerçekleştirdiği sanatsal çalışmalardan ve eserlerinde örnekler vererek sanatçı
kimliğinin nasıl oluştuğuna ve bu meslekte nasıl ilerlediğine dair deneyimlerini paylaştı. Çocukluk
yıllarından itibaren sanata olan ilgisinin ailesi tarafından da desteklendiğini belirten Bedia Kale, bu
anlamda çocukların içsel ilgi alanlarının aileler tarafından desteklenmesinin önemine dikkat çekti ve
özellikle üniversite öncesi orta eğitimde beden eğitimi, müzik, resim gibi derslerin müfredatta daha
fazla yer alması gerektiğinin altını çizdi.
Özlem Var; “Kadınların Birbirlerine İlham Kaynağı Olmaları, Güç Ve Cesaret Vermelerini Sağlar”
Sosyolog ve Yoga Eğitmeni, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
Özlem Var ise konuşmasında ötekileştirilen, ezilen tüm kesimler gibi kadınlar için de kendi
hikayelerini anlatmalarının ve birbirlerinin hikayelerini dinlemenin ve kişisel hikayeler aracılığıyla
kadınların birbirlerine ilham kaynağı olmalarının, güç ve cesaret vermelerinin önemine dikkat çekti.
Kişisel tarih anlatımının, iktidarı elinde tutanlar tarafından yazılan resmi tarih anlatısının silikleştirdiği
yaşamları gün yüzüne çıkarmak, bu yaşamların acılarını şifalandırmak için çok değerli bir pratik
olduğunu söyleyen Özlem Var, gerek kişisel gelişim eğitimlerinde gerek yoga derslerinde kendisinin
de bu hikayelerin paylaşılmasını çok önemsediğini ifade etti. Var, konuşmasının ardından katılımcılara
nefes ve meditasyon uygulaması yaptırdı.
İlham veren Kadınlar etkinliği, katılımcılar arasından 4 kişiye Kadın Sağlığı Check-Up hediye çekilişi,
konuk konuşmacılara çiçek takdimi ve ardından düzenlenen kokteyl ile sona erdi.
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