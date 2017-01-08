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İlham veren tarzıyla Atatürk

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İlham veren tarzıyla Atatürk
Atatürk’ün stili hakkında bilinmeyenleri Sözcü Gazetesi'nden Hale Ceylan Barlas kaleme aldı...

“Medeni ve beynelmilel kıyafet, bizim için, çok cevherli milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu giyeceğiz” diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün günümüzde dahi giyim tarzını benimseyenlerin sayısı bir hayli fazla. Biz de bu noktadan yola çıkarak, Atatürk'ün stili hakkında bilinmeyenleri kaleme aldık. Haberimizi hazırlarken fotoğraflar konusunda bize destek vererek arşivini açan Ahmet Gürel'e ayrıca teşekkür ediyoruz…

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“Tarih tekerrürden ibarettir” diye boşuna dememişler. Geçmiş derken 5-10 yıl öncesinden değil 1900'lü yıllardan; Gazi Mustafa Kemal'in devrinden bahsediyoruz… Her ne kadar Atatürk'ün yaşadığı dönemde moda kavramı ön planda olmasa da o, kendi modasını yaratırdı. Herkesin imrenerek baktığı, feyiz aldığı kıyafetler giyen Atatürk bugünün tabiriyle tam bir ‘janti'ydi… Ülkemizde bile zarif ve şık beylerin yüzde 90'ı Mustafa Kemal Atatürk'ün tarzından ilham alıyor.

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Paris ve İtalya'da terzileri vardı

Mustafa Kemal Atatürk'ün tarzını anlatmak için günümüz İtalyan giyim tarzına bakmak yeterli. Slim fit takımlar, dar paça kesimler, üste oturan gömlekler, ayak bileği hizasında pantolonlar, rugan ayakkabılar… “İtalyanlar moda konusunda Atatürk'ten ilham almış” desek yanlış olmaz. Keza Mustafa Kemal'in Paris, İtalya gibi büyük şehirlerde de terzilerinin bulunması bunun bir kanıtı olabilir.

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Minik notlar

– Ayakkabı tercihi genelde rugandı. Sivri burun ayakkabıyı daha az tercih ederdi.
– Gömleklerinin tamamı ipekten hazırlanırdı.
– Yaz aylarında keten giymeyi tercih ederdi.
– Deri ve devetüyü kumaşı severdi.
– Modayı takip etmez, kendisi yaratırdı.
– İtalya, Paris ve İstanbul'da özel terzileri vardı.
– Gömlekte genellikle beyaz, krem ya da bej gibi açık renkleri tercih ediyordu.
– Gömlek yakası kullanırdı.
– Kıyafetleri çoğunlukla ceket, yelek ve pantolondan oluşurdu.
– Ceket üstüne taktığı köstekli saati eksik olmazdı.
– Aksesuar olarak baston, kol düğmesi ve yaka iğnesi kullanırdı.
– Askerliğinin ilk dönemlerinde fes, sonra kalpak, daha sonra ise Batılı tarzda şapkalar taktı.
– Pelerini de trend haline getiren de kendisidir. İlk pelerini taktıktan sonra pek çok kişi ondan ilham alarak pelerin takmaya başladı.
– Resmi kıyafetlerin dışında günlük ve spor kıyafetleri de oldukça fazlaydı.
– Diktireceği kıyafetleri özel olarak kendi çizer ve terzilere verirdi.

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İlk sivil kıyafetin önemi…

Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi sırasında çok sevdiği askerlikten 1919 yılında, 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece istifa etti ama üzerine giyecek sivil giysisi yoktu. Erzurum Valisi Münir Bey'in tören kıyafetini ödünç alan Paşa, kalpağını da eski  Bitlis valisi Mazhar Müfit (Kansu)'dan aldı. Bu kıyafeti, Sivas Kongresi'nde ve Ankara'da Meclis açılıncaya kadar giydi.

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