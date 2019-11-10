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İlias Abdullin'i Tokyo Filarmonisi’nde Solo Performans Sergiledi…

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İlias Abdullin'i Tokyo Filarmonisi’nde Solo Performans Sergiledi…
İlias Abdullin'i Tokyo Filarmonisi’nde Solo Performans Sergiledi…

0-001.jpgYakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümün öğretim üyesi İlias Abdullin, Tokyo Filarmonisi tarafından Dünyaca ünlü piyanist Alexei Sultanov'un anısına düzenlenen konsere özel davetli olarak katılarak solo performans sergiledi.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Tokyo Üniversitesi’nde düzenlenen ve farklı müzik okullarından öğretim üyelerinin katılarak dörtlü, trio ve düet performanslar sergilediği konserde, İlias Abdullin solo performans sergileyerek büyük beğeni topladı.

 

Katılımcıların Mozart, Brahms, Albinoni, Saydashev’in eserlerini seslendirdiği konserde, İlias Abdullin’i  Аlbinoni  “Adagio”, Surrealistic Fantasy, “Samuray’s dream”, Saydashev “Goodbay, Matherland”,  Russian Song “Black Eyes eserlerini sergiledi. Konserde, aranjmanını kendisi yaptığı eski bir Japon ninnisi olan ’Samurai Fantezi’’ adlı eserin modern versiyonunu da sunan Abdullani büyük ilgi gördü.

 

Konser organizatörü yapımcı Bayan Kazuko Narumi, İlias Abdullin’nin düzenlemiş olduğu Samurai Fantezi ninnisinin, Japon halkının derin duygularını seyircilere müzik aracı ile en iyi şekilde anlattığını ifade etti.

 

Keman Çalışmaları Konusunda Seminer Verdi…

Konser sonrası Tokyo Üniversitesinde Prof. Dr.  Yukiko Savano tarafından Sacred Heart Üniversitesi'ndeki müzik bölümünün öğretim üyeleri ve öğrencilerin atkılımı ile düzenlenen workshop’ta İlias Abdullin müzik öğretmenliğinde uygulanan modern teknikleri  ve keman çalışmaları konusunda bir de seminer verdi. Tokyo Üniversitesi’nde müzik bölümü öğrenciler ile sohbet eden Abdullin, keman ustalık sınıfı yaptı. 

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