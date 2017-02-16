İlişkinizi Bitirmeden Önce Kendinize Bu 7 Soruyu Sorun

Bu ikilemi hepimiz yaşadık. İlişkinizde artık bitirmeniz gerektiğini düşündüğünüz bir noktaya geliyorsunuz ama bir türlü emin olamıyor, o zor kararı bir türlü veremiyorsunuz. Peki ne yapacaksınız?

Belki artık eskisi gibi hissetmiyorsunuz, belki güvenmekte zorluk çekiyorsunuz ya da sadece iki farklı insan olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bir ilişkiyi bitirmek gerçekten zor, en zoru ise aldığınız kararın doğru olup olmadığından emin olamamak. Belki kendinize bu soruları sormanız aldığınız karar ne olursa olsun işinizi kolaylaştırabilir:

1. Genel olarak bu ilişki bana nasıl hissettiriyor? Sevgilinizin size hissettirdiği şeyleri düşünün. Sizi destekliyor mu, güldürüyor, belli konularda motivasyonunuzu arttırıyor ya da ruh halinizi iyi etkiliyor mu? Yoksa ilişkinizin sürdüğü zamanın çoğunluğunda kendinizi yargılanıyor, eleştiriliyor gibi mi hissediyorsunuz? Cevap ikincisiyse artık kendi yolunuza devam etme vakti gelmiş demektir.

2. Benzer hedeflerimiz var mı? Gelecekle ilgili aynı hayalleri paylaşıyor muyuz? Geleceği düşünmeye gerek yok diye düşünüyor olabilirsiniz, ancak genel olarak aynı noktada değilseniz birbirinizin vaktini boşa harcıyor olabilirsiniz. Evlenmek, çocuk sahibi olmak, iş ya da yaşanacak yer gibi konulara bakış açınız aynı mı? Bu konuları hafife alma ya da sevgilinizin bu konularda fikrinin değişebileceğini düşünme gibi bir hataya düşmeyin.

3. Birbirimize zaman ayırabiliyor muyuz? Zamanınızı planlayabilmek gittikçe zorlaşıyor ancak yine de birbirinize zaman ayırmakta zorluk çekiyorsanız bu birbirinizi öncelik olarak görmediğiniz anlamına geliyor olabilir. İlişkiniz birbirinize zaman ayırmaya değmeyecek bir ilişkiyse yolunuza devam etme vakti gelmiş olabilir. Ne kadar meşgul olursanız olun birbirinizi gerçekten seviyor ve ilişkinizin devam etmesini istiyorsanız birbirinize zaman ayırmanın, birbirinizi görmenin bir yolunu bulabilirsiniz.

4. Hayatıma değer katıyor mu? Sevgiliniz hayatınıza ne katıyor? Hayatınızda olmasa nasıl hissedersiniz? Kendinizi daha iyi hissedeceğinizi düşünüyorsanız belki de birbiriniz için değilsinizdir. Bu konudaki hislerinizi gözlemlediğinizde iyi şeyler hissediyor ve onsuz bir hayat düşünmek istemiyorsanız devam etmelisiniz!

5. Birlikte eğlenmekten çok kavga mı ediyoruz? Anlaşmazlıklar her ilişkide olur ama siz ne sıklıkla tartışıyorsunuz? Tartışmadan bir gününüz ya da geceniz geçmiyorsa bu ayrılmanız gerektiği konusunda büyük bir işaret.

6. Bu ilişkiyi bitirmezsem nasıl hissedeceğim? Kendinize dürüst olun ve bunu düşünün. Devam ederseniz önümüzdeki hafta, gelecek ay ya da seneye nasıl hissediyor olursunuz? Bitirmediğinize pişman olur musunuz yoksa zamanınızı boşa harcadığınızı mı düşünürsünüz?

7. Bu ilişki içimdeki iyi insanı ortaya çıkarıyor mu? Onunla birlikte olmaya başladığınızda beri ne kadar ve ne yönde değiştiniz? Sizi iyi yönde etkiledi, sizi daha iyi ve kendine güvenen bir insan yaptı mı yoksa kendinizi daha mutsuz bir insan olarak mı buldunuz? Sizi sürekli mutsuz eden biriyse, artık bu zor kararı verme vakti gelmiş demektir.