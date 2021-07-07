İlk 6 ayda havayolu yolcu sayısı 40 milyonu aştı

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılının ilk altı ayına dair havayolu taşımacılığı verilerini açıkladı.

Türkiye’deki havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 294 bin 941, dış hatlarda 145 bin 808 olduğu ve böylece üst geçişler ile birlikte toplam 594 bin 286 uçak trafiğinin gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 25 milyon 11 bin 245, dış hat yolcu trafiğinin 15 milyon 204 bin 596 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 40 milyon 252 bin 328 yolcuya hizmet verildi.”

Açıklamada, söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinin de iç hatlarda 258 bin 450 ton, dış hatlarda 1 milyon 76 bin 802 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 335 bin 252 tona ulaştığı belirtildi.

İstanbul Havalimanı’nda altı aylık sürede, iç hatlarda 27 bin 857, dış hatlarda 74 bin 593 olmak üzere toplam 102 bin 450 uçak; iç hatlarda 3 milyon 406 bin 806, dış hatlarda 8 milyon 809 bin 243 olmak üzere toplam 12 milyon 216 bin 49 yolcu trafiğinin gerçekleştiği aktarılan açıklamada, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bu sayının 19 bin 215 uçak trafiği, iki havalimanında aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği sayısının ise 121 bin 665 olduğu vurgulandı.

Haziran'da üst geçişler ile birlikte toplam 127 bin 126 uçak trafiği gerçekleşti

Haziran ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısının ise iç hatlarda 71 bin 117, dış hatlarda 36 bin 447’ye ulaştığı bildirilen açıklamada, Haziran'da üst geçişler ile birlikte toplam 127 bin 126 uçak trafiği gerçekleştiğinin altı çizildi. Açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

“Bu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 6 milyon 514 bin 753, dış hat yolcu trafiği 4 milyon 291 bin 861 oldu. Böylece haziranda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 10 milyon 819 bin 129 yolcuya hizmet verildi. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; haziran ayında iç hatlarda 60 bin 210 ton, dış hatlarda 216 bin 354 ton, toplamda ise 276 bin 564 ton oldu.”

İstanbul Havalimanı’na Haziran'da 21 bin 540 uçak iniş-kalkış yaptı

İstanbul Havalimanı’na Haziran ayında 21 bin 540 uçak iniş-kalkış yaptığı, İç hatlarda 6 bin 993 uçuş, dış hatlarda ise 14 bin 547 uçuş gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, “Havalimanında Haziran'da iç hatlarda 941 bin 131, dış hatlarda 1 milyon 858 bin 162 olmak üzere toplamda 2 milyon 799 bin 293 yolcuya hizmet verildi. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’na ise haziranda 3 bin 566 uçak iniş kalkış yaptı. Böylece bu iki havalimanında toplam 25 bin 106 uçak trafiği gerçekleşmiş oldu” denildi.