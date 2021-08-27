  • BIST 1.449,290
  • Altın 484,42
  • Dolar 8,3800
  • Euro 9,8250
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKADelta virüsü Belirtileri Nelerdir, Kaç Günde Bulaşır ve Nasıl Anlaşılır?

İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk’a vardı

» »
Afganistan'da yönetimi Taliban'ın ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen Afganlar çeşitli ülkeler tarafından kabul ediliyor.
İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk’a vardı

Afganistan'da yönetimi Taliban'ın ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen Afganlar çeşitli ülkeler tarafından kabul ediliyor. Gece saatlerinde 121 Afgan Arnavutluk'a ulaştı. Arnavutluk Dışişleri ve Avrupa'dan Sorumlu Bakan Olta Xhaçka sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganların Tiran Uluslararası Havalimanı içerisinde bulunan askeri kısımda kurulan çadır alanda karşılandığını söyledi.

ABD'nin Tiran Büyükelçisi Yuri Kim'in yanı sıra Arnavutluk Savunma Bakanlığı ile polis yetkililerinin de katıldığı karşılamada 121 Afgan mülteci çadır kampta önce kimlik kontrolü ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tahliye operasyonunun yoğun tempo ve koordinasyon içerisinde gerçekleştiği ifade edilerek Kabil'deki durumun kötüleştiği kaydedildi. Açıklamada, “Partner ülkelerimizin askerlerinin hayatını kaybettiği menfur olaylar, ülkede yaşanmasından endişe ettiğimiz bir durum” ifadesini kullanan Arnavutluk Dışişleri ve Avrupa'dan Sorumlu Bakan Olta Xhaçka, insani operasyonu gerçekleştirmek için her gün zorluklarla karşılaştıklarını ancak ilk kafilenin gelmesinden çok memnun olduklarını dile getirdi.

Öte yandan Başbakan Edi Rama, dün yaptığı açıklamada Afganistan'dan 4 bin Afgan mültecinin kabul edileceğini duyurmuştu.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkel: ABD olmadan tahliyelere devam edemeyiz25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:31
  • İtalya’dan Afganistan’dan gelen göç konusunda ortak bir politika çağrısı25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:15
  • Fransa: Afganistan’dan tahliye yarın bitebilir25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:17
  • Almanya'nın Kabil'den tahliyeleri sonlandıracağı öne sürüldü25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:50
  • Donbas'ta ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:16
  • Hollanda'da en fazla iflas otelcilik ve yeme-içme sektöründe yaşandı25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:55
  • Dünyada yüz yüze eğitim için hazırlıklar başladı… Ne tür önlemler alınıyor?24 Ağustos 2021 Salı 14:28
  • Bolivya’nın eski devlet başkanı intihar girişiminde bulundu24 Ağustos 2021 Salı 13:02
  • Fransa'nın Var bölgesindeki yangın 8. gününde24 Ağustos 2021 Salı 11:24
  • Fransa’da hayvanat bahçesinden 12 maymun çalındı24 Ağustos 2021 Salı 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti