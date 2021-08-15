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İlk akıllı telefon: Nokia 9000 Communicator piyasayı alt üst edeli 25 yıl oldu

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Nokia 9000 Communicator modeli cep telefonları, henüz 'akıllı telefon' tabiri bile kullanılmadan önce, 1996'da bugün piyasaya sürüldü.
İlk akıllı telefon: Nokia 9000 Communicator piyasayı alt üst edeli 25 yıl oldu

CeBIT 1996 fuarında Almanya'nın Hanover kentinde ilk kez kullanıcıların beğenisine sunulan Nokia 9000 Communicator, 15 Ağustos 1996'da kullanıma girdi.

"Cebinizdeki ofisiniz" sloganıyla çıkan telefon, IBM Simon ve HP OmniGo 700LX modellerinin arasına katılarak türünün öncülerinden birisi oldu.

Blackberry telefonlar ve ardından da Apple'ın iPhone'ları çıkana kadar geçen 10 yıllık süre boyunca, akıllı telefonlar Nokia'nın modelinden esinlendi.

Küçük bir dizüstü bilgisayar gibi açılan klavyeli telefon, siyah-beyaz bir ekrana sahip ve 11,5 santimetre büyüklüğündeydi.

Oyuncu Val Kilmer'in 1997 yapımı "The Saint" adlı filminde boy gösteren Nokia telefonu, retrofütüristik bir görünüme sahip.

9000 Communicator modeli, klavyeyi, ekran kalitesini ve internet yazılımını tek bir cihazda toplayan ilk modeldi. Bilgisayarın tüm özelliklerini, yani e-posta atmak, internette surf yapmak, metin düzenlemek gibi tüm özellikleri bir araya getiriyordu.

Cihazın 8 MB hafızası ve 33 MHz işlemcisi, dönemin öne çıkan özellikleri arasındaydı. LCD ekranı ise 640x200 piksel çözünürlüğe sahipti.

Uzun ekran ilk kez cep telefonunda internet tarayıcısının kullanılmasını sağladı.

Posta okumak ya da internet sayfası açmanın yaklaşık 30 saniye sürdüğü telefon, 9.6 kbps yükleme hızına sahipti.

3.5 santimetre kalınlığındaki 9000 Communicator 397 gramdı. iPhone 12 modelinin 162 gram olduğu hesaba katıldığında telefonların geçen 25 yılda oldukça hafiflediği söylenebilir.

IBM'in Simon modeli ise 500 gramdı ve 1 MB depolama alanı vardı. Şarjı ise yaklaşık bir saatte tükeniyordu.

Nokia'nın 9000 Communicator modelinin ABD fiyatı 800 dolar düzeyindeydi. 2000 yılında Nokia 9210 Communicator'un satışa sürülmesi ve ardından başka modellerin bunu izlemesi, daha küçük, ucuz ve kullanıcı dostu telefonlara doğru giden serüveni hızlandırdı.

Eğer hala bir 9000 Communicator telefonunuz varsa, elinizde tutmaya devam eden. İlk akıllı telefonlara eBay gibi platformlarda hala talep var ve bu modeller 600 doların üzerinde satılabiliyor.

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