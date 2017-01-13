“İlk anda kartlarını açmadılar”

Cenevre’de gerçekleşen ve Kıbrıs'taki taraflar ile garantörlerin katıldığı Beşli Konferans'ın birinci oturumunun dün tamamlandığı belirtilirken, konferansın başlangıcında yapılan açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerinde geniş bir şekilde yer aldı.

Politis gazetesi “Başlangıçta Rakip Sayılırlar- Bütün Başrol Oyuncuları Konferansın Açılışında Bilindik Tezleriyle Hareket Ettiler” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, yapılan ilk açıklamalarda herhangi bir sürpriz olmadığını ve bu açıklamaların, tarafların bilindik tezleri çerçevesinde hareket ettiğini yineledi.

Gazete beklendiği üzere, başrol oyuncularının ilk andan kartlarını açmadıkları yorumunu da yaptı.

Cenevre’deki konferansın, dün öğlen düzenlenen çalışma yemeğinin sonuna kadar bir tanışma faslından ibaret olduğunu yazan gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun BM’nin Cenevre’deki ofisine geç gelmesi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de bunun öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmesinin ardından, Guterres’in konferansı başlattığını kaydetti.

Guterres’in açılışta yaptığı konuşmanın ardından sözü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e verdiğini yazan gazete, Anastasiadis’in konuşmasında hazırlamış olduğu 14 sayfalık belgeyi okuduğunu belirtti.

Gazete Anastasiadis’in konuşmasının ilk bölümünde, bugüne kadarki müzakerelerin sonuçlarını ortaya koyduğunu, ikinci aşamada ise çok uluslu bir güç kurulmasına dair önerisiyle ilgili geniş bir açıklama yaptığını yazdı.

Gazeteye göre, “devletin normal işleyişini güvenceye alan AB maddeleri ile mekanizmalarına atıfta bulunan” Anastasiadis, “özerklik meseleleri ile iki devletin sahip olacağı kendi Polis güçlerine” de değindi.

Alithia gazetesi ise haberinde, “Anastasiadis’in konuşmasında, konferansa çifte sıfatla (hem Kıbrıs Rum toplumunun lideri hem de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin başkanı olarak) katıldığını netleştirerek, Rum kesiminin güvenlik ve garantilerle ilgili tezlerini ortaya koyduğunu” yazdı.

Gazete Anastasiadis’in bu ifadesine, Kıbrıs Türk ve Türk tarafından tepki gelmediğini de ileri sürdü.

Daha sonra sözü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın aldığını yazan Politis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in yaptığı konuşmalara da yer verdi.

BM Genel Sekreterinin konferans üyeleri ile heyetlerine verdiği resepsiyonun ardından, görüşmenin çalışma yemeğiyle sürdüğünü yazan gazete, Avrupa Birliği Dış İşleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin de buna katıldığına işaret etti.

Gazete “Kıbrıs Cumhuriyeti Altılı (Konferansta) Vardı- Cenevre Konferansında da Ortadan Kaldırılmadı” ara başlıklı haberinde ise, gerilime neden olan ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in icraatlarına yoğun eleştirilerde bulunan üç meselenin yanıt bulduğunu kaydetti.

Bu meselelerin “Konferans beşli miydi?, AB gözlemci miydi? ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin değeri mi düşürüldü veya ortadan mı kaldırıldı?” şeklindeki sorular olduğunu yazan gazete, AB’nin varlığından kuşku duyulamayacağını, öte yandan Juncker ile Mogherini’nin yemek sırasındaki müdahalelerinin, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümünde ve özellikle de güvenlik konusunda, kararlı bir role sahip olduğu ve talep ettiğini gösterdiğini iletti.

Gazete Mogherini’nin son dönemlerde bu temelde çok aktif olduğunu da yazdı.

BM Genel Sekreterinin liderler huzurundaki konuşmasında, “iki kez Kıbrıs Cumhuriyeti’ne değinmesinin ise birçok kişinin ağzını kapamaya yeterli olabileceğini” iddia eden gazete, Anastasiadis’in ise “konuşmasının ilk aşamasında Kıbrıs Rum kesiminin temsilcisi, ikinci kısmında ise Garanti Anlaşmasının tarafı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin başkanı olarak konuştuğunu” öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ise konuşmasında KKTC’ye hiç atıfta bulunmadığını yazan gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun da yalnızca bir kez “sözde Kıbrıs Cumhuriyeti” dediğini aktardı.

Gazete “Gerekli Olduğu Sürece Cenevre- Guterres: Güvenlikle İlgili Karmaşık Sorunları Çözmek İçin Acele Etmemeliyiz” başlıklarıyla geniş yer ayırdığı haberinde ise, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in düzenlediği basın toplantısında söylediklerine yer ayırdı.

GUTERRES’İN “SÖZLÜ HATALARI”

Gazete Guterres’in diplomatik kariyerinde ilk kez Kıbrıs sorununu ele alıyor olmasının göstergesi olarak ise, Kıbrıslı Türkler ve Rumlara ilişkin İngilizce terimlerle ilgili sözlü hataları ile “iki kesimli iki toplumlu federasyon ifadesinde tökezlemesini” örnek gösterdi.

Gazete Guterres’in “Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti toplumları için istikrarlı ve kalıcı bir çözüm arıyoruz” ifadesinin şaşırttığını da ekledi.

GAZETE BAŞLIKLARI

Haravgi: “BM Genel Sekreteri Olumlu Adımlara İlişkin İyimser- Daha Yapacak İş Var- Kıbrıs Cumhuriyeti Mevcut”

Fileleftheros: “Hızlı, Kolay Çözüm Yok- Garantilerle İlgili İlk Tezler ve Daha Çok Konferans Yapılmasına Dair Ön Duyurular- Anastasiadis Sonra Kıbrıs’ın Güvenliğine Dair Önerisini Ortaya Koydu- Guterres Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Atıfta Bulunarak Başlangıcı Yaptı”

Alithia: “İstikrarlı ve Sürdürülebilir Bir Çözüm İstiyoruz- Ok Yaydan Çıktı- Uluslararası Konferans- Güvenlik ve Garantilerle İlgili İstasyon- Taraflar Sonuca Varmak İçin Kararlı”

Simerini: “Mucizeler Beklemeyelim- BM’nin Ortak Açıklamasında Kıbrıs Cumhuriyeti ve Başkanına Hiç Değinilmedi”