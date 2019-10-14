İlk anestezi uygulaması 16 Ekim 1846 tarihinde yapıldı

Hastanın ameliyat süresince sağlığını ve güvenliğini devam ettirmek anestezi ekibinin görevi

Yaşamsal fonksiyonlarda bir değişiklik olmaksızın geçici bilinç kaybı ve refleks aktivitede azalma hali genel anestezi olarak adlandırılmakta olduğunu açıklayan Telli, “Genel anestezi uygulaması, bilinç kaybına yol açarak hastanın ameliyat sırasındaki farkındalığını önler, ağrıyı ortadan kaldırarak hastaya ameliyat sırasında konfor sağlar ve otonomik refleks aktiviteyi baskılayıp kas gevşemesi sağlayarak cerrahi müdahalelerin yapılmasını kolaylaştırır” dedi. Telli, bu etkileri ile genel anestezinin amacının uygun cerrahi koşullar sağlamak olduğunu ancak bunun yanında hastanın ameliyat süresince sağlığını ve güvenliğini devam ettirmenin de anestezi ekibinin görevi olduğunu dile getirdi.

“Anestezi uygulaması tıp eğitimi üzerine anestezi ve reanimasyon uzmanlığı eğitimi yapmış olan doktorlar tarafından uygulanır” diyen Telli, anestezi hekimlerinin ameliyat boyunca yardımcılığını yapmak üzere eğitilmiş olan anestezi teknikerinin de anestezi ekibinin çok önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Anestezi uzman ve teknikerlerin günü kutlu olsun

Telli, “Cerrahi tedavinin başarısı, multidisipliner yaklaşımla, anestezi ve cerrahi ekiplerinin uyum ve işbirliği içinde çalışması ile mümkündür. Solunum ve dolaşım gibi hayati fonksiyonların izlenmesi, monitörizasyonu ve anında acil müdahalesi anestezinin kontrolü altındadır” diyerek dünyada ilk anestezi uygulamasının Dr. William Morton tarafından eter kullanılarak 16 Ekim 1846 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirildiğini ve bu tarihe istinaden her yılın 16 Ekim günü Dünya Anestezi Günü olarak kutlanmakta olduğunu ve gün dolayısyla ameliyathane ekibinin gizli kahramanları olan Anestezi uzman ve teknikerlerin gününü kutladı.