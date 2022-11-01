İlk buluşmada yapılmaması gerekenler!

İlişkiler için test aşaması da denebilecek olan ilk buluşma çoğu zaman endişe ve kaygıları beraberinde getiriyor. Hem kadın hem de erkekler için ilk randevuda kaçınılması gereken davranışlar var. İyi bir ilişkiye adım atmanızı sağlayacak öneriler içeriğimizin devamında...

Geç kalmayın

Randevunuza ne zaman vardığınız, karşı tarafta yaratacağınız ilk izleniminizi oluşturur. Bu kesinlikle kalıcıdır. Geç gelirseniz onu ciddiye almadığınız izlenimi yaratmanıza sebep olursunuz. Randevunuz için evden erken çıkarak gereksiz gerginlik ve endişeden kaçınmalısınız.

Doğru yemek tercihi

İlk buluşmanın heyecanıyla yiyemeyeceğiniz yemekleri tercih etmeyin. Sağlıklı tercihler yaparak hem mideni rahat tutacaksın hem de pişmanlık yaşamayacaksın. Ton balıklı veya peynirli bir salata güzel tercihler arasında olabilir.

Sürekli kendinizden bahsetmeyin

Birbirinizi tanımaya başlayacağınız ilk randevunuzda sürekli kendinizden bahsetmeyin. Neleri sevdiğiniz, hayalleriniz, en sevdiğiniz saç rengi hatta kaşlarınızı yanlış alan kuaför. Bunlar pek de onun ilgi alanı gibi durmuyor, en azından ilk buluşma için. Daha genel ve ortak konulardan sohbet etmeye çalışın.

Aile ve maddiyat sorularını pas geçin

Maddi sorunlarından, ailevi sorunlarından bahsetme! İlk buluşmada bahsetmemen gereken şeylerden biri de kesinlikle ailevi sorunlar ve maddi sorunların. Sıkıcı konulardan uzak durup vaktini onu daha çok etkilemek için kullanmalısın.

Eski sevgilinizden bahsetmeyin!

Kimse abartılmış dramayı sevmez! Eski sevgilinizden bahsetmek karşı tarafta onu hala unutamadığınız izlenimi yaratacaktır. Yaşadıklarınızı sildiğinizi göstermelisiniz; geçmişi beraberinizde getirdiğinizi değil!

Çok özel sorular sormaktan kaçının

İlk kez bir şeyler paylaşacağınız bir akşamda, şimdiye kadar kaç kadınla beraber olduğunu bilmek size bir fayda sağlamaz. Aksine onun sizden uzaklaşmasına neden olur.

Gelecek planı yapmayın

İlk randevuda karşınızdaki kişiyle hızlıca kaynaşırsanız, tuvalet arası verdiğinizde kendinizi evlilik planları yaparken bulabilirsiniz. Ancak her ne kadar tamamen yabancı biriyle gelecek hayal etmek eğlenceli olsa da, plan yaparken kendinizi çok kaptırmayın. aha ilerideki bir etkinlikte size katılabileceğini varsaymak yerine, buraya ve şimdiye yoğunlaşın. Ne kadar hoşlansanız da bu düşünceler aşırı ve zamansız.

Arkadaşlarınızla gitmeyin

Çok bariz bir kural olabilir ama kural kuraldır, moral olsun diye yanınızda arkadaş getirmeniz tavsiye edilmez. Birini bulup flörtleşmek için yakın arkadaşlarınız işe yarayabilir fakat onları buluşmaya getirmek iyi bir strateji değildir. Bu karşınızdakinin keyfini kaçıran garip bir durumdur.

Telefonunuzla uğraşmayın

Bir sosyal medya bağımlısıysanız aman dikkat! Yapılan araştırmalar ilk buluşmalardaki en itici şeyin, partnerinin sürekli telefonuyla ilgilenmesi olduğunu gösteriyor! Telefonunuzu ters çevirip masaya bırakın ve tuvalete giderken yanınızda götürecek kadar bağımlı davranmayın!

Dokunsal davranışlar...

İlk buluşmada fazla el kol münasebeti itici görünmenize sebep olabilir. Karşınızdaki insandan emin olmadığınız sürece dokunsal davranışlardan kaçınmalısınız, ilk öpücük için acele etmemeli, karşınızdaki insanın hareketlerini gözlemlemelisiniz.