İlk ‘corona mağazası’ Washington’da açıldı

ABD’nin başkenti Washington DC’de bir girişimci corona virüsüne karşı önleyici hijyen malzemelerinin satılacağı mağaza açtı.

Mağazada bilgi broşürlerinin haricinde farklı modellerde maskeler ve farklı boyutlarda el temizleme jelleri bulunuyor.

Mağazanın sahibi Adilisha Patrom, geçen aralık ayında babasına kanser teşhisi konduktan sonra ‘N95 maskelerini’ stoklamaya başladığını söyledi. Corona virüsü salgınının başlamasıyla hijyen ürünlerine ve maskelere ulaşamayanlara yardım etmenin yollarını aradığını belirten Patrom, virüse yakalanma riski yüksek insanlara da ucuza maske sattığını açıkladı.

‘İnsanlar bilgi almak için geliyor’

Mağazada bulunan maskeler, modeline göre 5 ila 20 dolara (30 ila 120 lira) satılıyor. Bunun yanında maske, eldiven ve dezenfektan malzemelerden oluşan kitlerin fiyatıysa 20 ile 30 dolar (120 ila 180 lira) arasında değişiyor.

Patrom şöyle konuştu: “Şu anda insanlar sadece bilgi almak için mağazaya geliyor. Kendilerine Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından hazırlanmış bilgi broşürleri sunuyorum.”

‘Corona’ salgınıyla birlikte adından sıkça söz ettiren N95 maskeleri mağazada alışveriş sitesi Amazon’daki fiyatının iki katına satılıyor. Ancak Patrom amacının para kazanmak olmadığını, mağazayı içinde bulunduğu topluluk için bir hizmet olarak gördüğünü söylüyor.