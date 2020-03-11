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İlk ‘corona’ vakasından sonra sağlık, gıda ve perakende hisseleri uçtu

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İlk ‘corona’ vakasından sonra sağlık, gıda ve perakende hisseleri uçtu
İlk ‘corona’ vakasından sonra sağlık, gıda ve perakende hisseleri uçtu

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının teşhisinin ardından Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tüketiciler arasında ürün tedarikine yönelik panik havası için bir neden olmadığını ve ürün stokları açısından gerekli tedbirlerin alındığını belirtirken, perakende ve sağlık sektörü ilişkili hisselerde bugün güçlü alımlar gözleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkedeki ilk corona virüsü vakasının tespit edildiğini gece geç saatlerde duyururken, hastanın yakın çevresindeki kişilerin gözetim altına alındığını açıklamıştı.

İhtiyaçları kesintisiz karşılayacağız

GPD Başkanı Galip Aykaç, yazılı açıklamasında, gıda ve market zincirlerinin ürün ve hizmet tedariğini kesintisiz şekilde sürdürdüğünü belirterek, “Perakendeciler ürün tedariği ve stokları bakımından bir sıkıntı yaşamamaktadır. İşlerimizin devamlılığını sağlayacak, tüketicimizin ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayacağız” dedi.

Aykaç şöyle devam etti: “Bu gibi dönemlerde özellikle temel ihtiyaç maddelerine talebin hızlıca arttığı eğilimini göz önünde bulundurarak, önceden özellikle kişisel bakım ve hijyen kategorilerinde, kolonya, ıslak mendil, el sabunu gibi ürünler ile temel ihtiyaç maddesi olan su, süt, un, yağ, şeker, makarna ve bakliyat ürünleri, bebek bezi, bebek maması gibi ürünlerde stoklarımızı bir miktar artırma yoluna gittik. Aldığımız bu ve benzeri önlemlerimiz, üreticilerimizle bir koordinasyon içerisinde yapılmaktadır.”

Hisseler uçtu

Bugün güçlü alımların gözlendiği gıda ve perakende sektörü hisselerinden BİM yüzde 13, Migros yüzde 13, Şok Marketler yüzde 12, Carreforsa yüzde 16, Bizim Toptan yüzde 15, Ülker yüzde 9, Kerevitaş yüzde 11, Pınar Süt primli seyrediyor.

Sağlık sektörüyle ilişkili hisselerde de güçlü alım gözleniyor. Deva Holding yüzde 16, Selçuk Ecza yüzde 16 yükselişte.

BIST-100 endeksi ise hafif ekside hareket ediyor.

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