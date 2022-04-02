  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.69
  • Dolar 14.6815
  • Euro 16.2076
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak

İlk defa insan genom dizisinin tamamı yayınlandı

»
İlk taslak yayınlandıktan yaklaşık 20 yıldan fazla bir süre sonra, insan genom dizinin eksik bölümleri de tamamlandı.
İlk defa insan genom dizisinin tamamı yayınlandı

Şimdiye kadar, insan genomunun yaklaşık yüzde 8’i eksikti. Yinelenen bu bölümler, saf ilgi eksikliğinden ziyade, sıralamadaki teknik zorluklar nedeniyle atlandı. Bilim insanları, yalnızca babadan miras kalan DNA’yı içeren alışılmadık bir hücre tipi kullanarak bulmacayı daha da basitleştirebildiler.

Santa Cruz California Üniversitesi’nden Dr Karen Miga şunları söyledi: “İnsan genomunun 20 yılı aşkın süredir inceleyemediğimiz bu kısımları önemli.”

Maryland Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi: “İnsan genom dizisini gerçekten bitirmek, yeni bir gözlük takmak gibiydi. Artık her şeyi açıkça görebildiğimize göre, bunların ne anlama geldiğini anlamaya bir adım daha yaklaştık.”

Çalışmanın ayrıca, sentromer olarak bilinen genomun esrarengiz bileşenlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlaması da muhtemel. Bunlar, kromozomları bir arada tutan ve hücre bölünmesinde rol oynayan yoğun DNA demetleri, ancak şimdiye kadar tekrar tekrar tekrarlanan binlerce DNA dizisi içerdiğinden eşlenemez olarak kabul edilmişlerdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyanın İlk Uzay Oteli 2027’de Açılacak30 Mart 2022 Çarşamba 23:55
  • Facebook Para Verip TikTok’a Karşı Lobi Yapmış30 Mart 2022 Çarşamba 21:52
  • Siyasetçiler Facebook’a Geri Adım Attırdı30 Mart 2022 Çarşamba 21:35
  • Ölüm Kalım Anlarında Karar, Yapay Zekâda Olacak30 Mart 2022 Çarşamba 19:07
  • Rüzgar ve güneş enerjisi, elektrik üretiminde kilometre taşına ulaştı30 Mart 2022 Çarşamba 11:31
  • 615 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Çalındı29 Mart 2022 Salı 23:54
  • Black Mirror Dizisi Gerçek Oluyor: 2045’te Yapay Bedenler Geliyor29 Mart 2022 Salı 23:15
  • Japon Girişimi Metaverse’e Gerçek Fiziksel Acı Getirmek İstiyor28 Mart 2022 Pazartesi 23:56
  • Ukraynalı Göçmenlere Yönelik Uygulama Seks Ticareti ve İnsan Kaçakçılığı Endişelerini Artırdı28 Mart 2022 Pazartesi 23:19
  • iPhone 14 ile İlgili İlk İddialar28 Mart 2022 Pazartesi 22:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti