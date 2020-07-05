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İlk Destek Elon Musk'tan Geldi: Kanye West, ABD Başkanlığı İçin Adaylığını Açıkladı

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ABD'li rapçi Kanye West, bu yılın sonunda yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu. West'e ilk destek Tesla CEO'su Elon Musk'tan geldi.
İlk Destek Elon Musk'tan Geldi: Kanye West, ABD Başkanlığı İçin Adaylığını Açıkladı

Aynı zamanda tasarımcı da olan Kanye West, Twitter'dan yaptığı açıklamayla uluslararası kamuoyunu şaşkına çevirdi.

Geçmişte sık sık ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen açıklamalarda bulunan ve Trump’ı Beyaz Saray’da ziyaret eden Kanye West, bu yılın Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurdu.

West, Twitter hesabından şunları yazdı: 

"Şimdi ABD sözünü tanrıya güverek, vizyonumuzu birleştirerek ve gelecek inşa ederek gerçekleştirmeliyiz. ABD Başkanlığı'na adaylığımı koyuyorum."

West açıklamasının sonuna ABD bayrağı emojisi de ekledi ve seçim sloganını da “VISION2020” olarak belirlediğini vurguladı.

West'in paylaşımı, 400 binden fazla retweet, 700 binden fazla beğeni alarak viral oldu.

Twitter'da 30 milyona yakın takipçisi bulunan West, ABD'de Twitter'ın bir numaralı gündemi oldu.

West'e ilk destek Tesla CEO'su Elon Musk'tan geldi.

3 Kasım’daki seçimlere gerçekten katılıp katılmayacağı ya da resmi başvuru yapıp yapmadığına dair net bir açıklama yapılmazken, teknik olarak West’in adaylığa şu anda başvurmasının önü açık. 

Zira bağımsız aday olarak birçok eyalette başvuru yapma süresi henüz dolmadı.

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