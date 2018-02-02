  • BIST 117.923
  • Altın 161,443
  • Dolar 3,7552
  • Euro 4,6780
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 95 ölü

İlk devir teslim töreni Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda yapıldı

» »
İlk devir teslim töreni Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda yapıldı
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Başbakanlığında oluşturulan koalisyon hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olan Özdil Nami, günün ilk devir teslim töreninin ardından görevine başladı. 

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda saat 13.30’da gerçekleştirilen törende, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Sunat Atun’dan görevi devraldı. 

ATUN 

Sunat Atun görevi devrederken yaptığı konuşmada, yeni hükümetin ve Özdil Nami’nin yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 2009 yılında organize edilmiş bir bakanlık olduğunu söyledi. 
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın son dönemlerde güçlü ve donanımlı bir bakanlık haline getirildiğine işaret eden Atun, yapılan çalışmalara değindi ve bütün bu süreç içinde 2013-2015 ve 2016-2018 ekonomik protokollerine liderlik yaptığını anlattı. 
Gelinen noktada devlet tarihinde ilk kez cari fazla ile bütçe fazlası olduğunu ifade eden Atun, bütün bunların planlı süreçlerin bir parçası olduğunu kaydetti. 
Enerji kanadında yapılan çalışmalara da değinen Atun, bunlardan en önemlisinin kablo ile TC’den elektrik enterkonnekte projesi  ve denizlerde gaz ve petrol araştırmaları olduğunu, bunların değerlendirilip, ticaretine ilişkin çalışmalar yapıldığını söyledi. 
Atun, bürokratları ile bir toplantı yaptığını ve Nami’nin yeni atanan bir Bakan olarak bazı ihtiyaçları olabileceği düşüncesiyle, 2 haftalık süreç içinde mümkünse izne çıkmayarak, görevlerinin başında olmalarını ve ihtiyaç halinde kendisine yardımcı olmalarını istediklerini kaydetti. 

NAMİ 

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, bugüne kadar verdiği hizmetlerden ötürü Sunat Atun’a teşekkür ederek,  Atun’un yaptığı görevleri yakından takip ettiklerini söyledi. 
En büyük hedeflerinin Bakanlığı aldıkları yerden daha ileri taşımak olduğuna vurgu yapan Nami, halkın ve devletin hak ettiğinin bu olduğunu kaydetti. 
Çalışmalarında bugüne kadar Atun’a yardımcı olan bürokratların kendisine de yardımcı olacağına inanç belirten Nami, ülkenin çok daha iyi yere gelmesinin herkesin ortak hedefi olduğunu belirtti. 
Nami, Atun’un tecrübelerinden de faydalanmayı istediklerini sözlerine ekledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 3 ithal ve 2 yerli üründe kalıntı tespit edildi02 Şubat 2018 Cuma 17:17
  • Arabasının içinde saldırıya uğradı, çantası çalındı…02 Şubat 2018 Cuma 17:15
  • YDP: “Haritanın geri çekilmesi haberi memnuniyet verici”02 Şubat 2018 Cuma 17:13
  • İlk devir teslim töreni Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda yapıldı02 Şubat 2018 Cuma 17:12
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan görevini devraldı...02 Şubat 2018 Cuma 17:11
  • Özgürgün: “Dörtlü koalisyonu yakından takip edeceğiz”02 Şubat 2018 Cuma 17:10
  • Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?02 Şubat 2018 Cuma 16:23
  • Erhürman, Özgürgün’den görevi devraldı02 Şubat 2018 Cuma 16:21
  • Yargıtay Kararları Işığında Kıbrıs Hukuku" adlı kitabı, Işık Kitabevi tarafından yayımlandı02 Şubat 2018 Cuma 14:26
  • KKTC Alevi Kültür Merkezi Çocuk Onkolojisi’ni ziyaret etti02 Şubat 2018 Cuma 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti