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İlk dönem sonu karneleri bugün dağıtılıyor

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KKTC’deki ilk ve orta dereceli okullarda 2021-22 Öğretim Yılı’nın ilk dönem sonu karneleri bugün dağıtılıyor.
İlk dönem sonu karneleri bugün dağıtılıyor

KKTC’deki ilk ve orta dereceli okullarda 2021-22 Öğretim Yılı’nın ilk dönem sonu karneleri bugün dağıtılıyor.

İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda yarıyıl tatili yarın başlıyor.

Covid-19 pandemisi nedeniyle zaman zaman aksamaların yaşandığı, bazı sınıfların kapatıldığı eğitim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla öğrenci ve öğretmenler iki haftalık Şubat tatili yapacak.

Okullarda 2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Dönemi 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2021-2022 Öğretim Yılı, 20 Haziran Pazartesi günü Karne ve Tamamlama Belgelerinin dağıtımıyla sona erecek.

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 2021-2022 Öğretim Yılı 17 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek.

Öte yandan ilk basamağı Cumartesi günü yapılan Kolej Giriş Sınavlarının 2’nci basamak sınavı olann KGS-2 11 Haziran’da yapılacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 25 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek.
8’inci sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvuruları ise 23-27 Haziran tarihleri arasında alınacak.

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