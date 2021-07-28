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İlk doz aşısını olan Greta Thunberg, tüm dünyada eşit aşı dağılımı için çağrıda bulundu

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18 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti, #VaccineEquity ve #VaccineForAll hashtag’lerini kullanarak aşı oldukan sonra çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
İlk doz aşısını olan Greta Thunberg, tüm dünyada eşit aşı dağılımı için çağrıda bulundu

18 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti, #VaccineEquity ve #VaccineForAll hashtag’lerini kullanarak aşı oldukan sonra çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Thunberg; “Bugün ilk COVID-19 aşı dozumu aldım. Dünyanın aşılanabileceğim bir bölgesinde yaşayabildiğim için son derece minnettarım ve ayrıcalıklıyım. Dünyadaki aşı dağılımı son derece eşitsiz. Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil. Ama size bir aşı teklif edildiğinde tereddüt etmeyin. Hayat kurtarır. #VaccineEquity #VaccineForAll” yazdı.

New York Times’a göre; dünya çapında aşıların yüzde 84’ü yüksek ve orta üst gelirli ülkelerde uygulandı. Düşük gelirli ülkelerde dozların sadece yüzde 0,3’ü uygulandı.

David Beckham, Olivia Colman ve Billie Eilish gibi yıldızlar da Thunberg gibi aşıların eşit bir şekilde insanlara ulaşabilmesi adına fazla corona virüsü aşılarının daha yoksul ülkelerle paylaşılması için dünya liderlerine çağrıda bulunmuşlardı.

Haziran ayındaki G7 zirvesinden önce yayınlanan bir açık mektupta, ünlü UNICEF büyükelçileri, uluslararası düzeyde adil ve hakkaniyetli aşı temini sağlamadan, dünyanın virüsün gelecekteki mutasyonlarından kaynaklı riskler altında olmaya devam edeceği konusunda uyardı.

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