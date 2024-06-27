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İlk finalist Gençler Birliği

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İlk finalist Gençler Birliği
İlk finalist Gençler Birliği

Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Nusret Sırdar, Çağakan Kılıç, Ali Kozok
Soyer Aksu: Sezer (9), Alamin (9), Mehmet (7), Arda (6), Deniz (12), İlan (10), Gedeon (15), Klavash (3)
Caesar Larnaka Gençler Birliği: Yusuf (11), Temür (16), Hasan Kasap (6), Aykut (11), Atilla (14), Hasan Debeş (3), Mert (11), Cam, Ulaş (1)
İlk periyot: 18-24
İlk yarı: 32-45
Üçüncü periyot: 52-71

 

Extend Erkekler Ligi’nde ilk finalist Caesar Larnaka Gençler Birliği oldu.

Atatürk Spor Salonu’nun yetersiz kalan klimaları altında oynanan maçta Caesar Larnaka Gençler Birliği, Soyer Aksu’yu 79-70 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Kırmızı siyahlı ekipte 5 oyuncu çift haneli sayı üreterek galibiyete katkı koydu.

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