İlk finalistler YDÜ ve DAÜ

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği-Hentbol Federasyonu işbirliğinde organize edilen KTSYD Kupası’nın ilk finalistleri Kadınlarda Yakın Doğu Üniversitesi, erkeklerde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu.

Yarı finalin dün oynanan ilk maçlarında Kadınlarda YDÜ, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni 26-20, erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi, UKÜ’yü 27-26 yenerek finale geldi.

Tüm geliri, 6 yaşındaki Nefes Demirpençe’nin tedavisinde kullanılacak Kupa’nın diğer yarı finalistleri bu akşam belli olacak.

UKÜ Arena’daki ilk yarı final müsabakası saat 18.00’de Esentepe-DAÜ kadınları arasında geçerken 20.00’de YDÜ-MGA erkekler mücadelesi yer alacak.

Turnuvada kupa sahiplerini 22 Mart Çarşamba bulacak.