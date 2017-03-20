 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.396
  • Altın 143,768
  • Dolar 3,6244
  • Euro 3,8994
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

İlk finalistler YDÜ ve DAÜ

» »
İlk finalistler YDÜ ve DAÜ
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği-Hentbol Federasyonu işbirliğinde organize edilen KTSYD Kupası’nın ilk finalistleri Kadınlarda Yakın Doğu Üniversitesi, erkeklerde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu.

Yarı finalin dün oynanan ilk maçlarında Kadınlarda YDÜ, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni 26-20, erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi, UKÜ’yü 27-26 yenerek finale geldi.

Tüm geliri, 6 yaşındaki Nefes Demirpençe’nin tedavisinde kullanılacak Kupa’nın diğer yarı finalistleri bu akşam belli olacak.

UKÜ Arena’daki ilk yarı final müsabakası saat 18.00’de Esentepe-DAÜ kadınları arasında geçerken 20.00’de YDÜ-MGA erkekler mücadelesi yer alacak.

Turnuvada kupa sahiplerini 22 Mart Çarşamba bulacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Taekwondocular yarıştı13 Mart 2017 Pazartesi 12:15
  • Satranç liglerinin ikinci devresi başlıyor09 Mart 2017 Perşembe 11:30
  • Veleddin Hüdan anısına düzenlenenm Alagadi Off Road Yarışması bugün05 Mart 2017 Pazar 09:32
  • Ralli ve Tırmanma’da tarihler belirlendi02 Mart 2017 Perşembe 12:14
  • 3. Zaferine ulaştı tüm ödülleri topladı19 Şubat 2017 Pazar 18:10
  • Dünya bisikletçileri Kuzey Kıbrıs'ta14 Şubat 2017 Salı 10:36
  • İlk hamle Mustafa Başman’dan09 Şubat 2017 Perşembe 11:22
  • Fenerbahçeli Volkan hakkında soruşturma başlatıldı...07 Şubat 2017 Salı 10:56
  • Çevre Temalı 2017 Girne Satranç Turnuvası, Teneke Çocukla Buluştu05 Şubat 2017 Pazar 10:37
  • DAÜ sporcusu Ese Brume antrenmanlarına İstanbul’da devam ediyor03 Şubat 2017 Cuma 15:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti