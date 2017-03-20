İlk finalistler YDÜ ve DAÜ

Yarı finalin dün oynanan ilk maçlarında Kadınlarda YDÜ, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni 26-20, erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi, UKÜ’yü 27-26 yenerek finale geldi.
Tüm geliri, 6 yaşındaki Nefes Demirpençe’nin tedavisinde kullanılacak Kupa’nın diğer yarı finalistleri bu akşam belli olacak.
UKÜ Arena’daki ilk yarı final müsabakası saat 18.00’de Esentepe-DAÜ kadınları arasında geçerken 20.00’de YDÜ-MGA erkekler mücadelesi yer alacak.
Turnuvada kupa sahiplerini 22 Mart Çarşamba bulacak.
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