İlk görevi için Geçitkale'den havalanıyor...

Bayraktar TB2 tipi İHA, saat 11.10'da ilk görevini icra etmek için Gecitkale Havaalanı'ndan havalanacak.

İHA'nın görevinin 10 saat sürmesi bekleniyor.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 04.00’te Geçitkale Havaalanına uçmak üzere havalanmış ve 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale'ye inmişti.

Bayraktar TB2

Genel Bilgiler

Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB 2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur. Baykar’ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.

110 BİN SAATTİR GÖKLERDE

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 110.000 saatten saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak görev yapmaktadır. Şu anda 86 adet Bayraktar S/İHA Platformu envanterde Türkiye’ye hizmet etmektedir. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.



Temel uçuş performans kriterleri

24,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

150 Km Haberleşme Menzili

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

Gelişmiş Özellikler

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Teknik Özellikler

Haberleşme Menzili150 km

Kalkış ve İnişPist (Otomatik)

Seyir Hızı70 knot

Max Kalkış Ağırlığı630 kg

Operasyonel İrtifa27,030

Uçuş Süresi24 saat

Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi55 kg

Kanat Açıklığı12 m

Yakıt Kapasitesi / Tipi300 Litre / Benzin

Boy6.5 m

İtki Tipi100 Hp İçten Yanmalı

Enjeksiyonlu Motor

Keşif, sürekli havadan gözetleme, istihbarat görevlerini başarıyla yerine getiren sistem, milli akıllı mühimmatlar Roketsan MAM-L ve MAM-C’nin entegrasyonuyla birlikte savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru olmuştur. Bayraktar TB2 SİHA, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabilir ve dört akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabilir. Bayraktar TB2, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistemdir. Sistem bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutar.



GERÇEK ZAMANLI AKTARMA VE GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME SİSTEMİ



Baykar Gerçek Zamanlı Görüntü Aktarma Sistemi (BGAM) savunma sanayiine gerçek zamanlı görüntü aktarma ve arşiv yönetimi çözümleri sağlamaktadır. BGAM yüksek çözünürlüklü, gecikmesiz canlı yayınların aynı anda çok sayıda kullanıcı tarafından yetkilendirme dahilinde izlenebilmesine olanak sağlar. BGAM web tabanlı bir uygulama olup, kullanıcıların canlı yayınları ağ içerisinde veya mobil uygulama ile internet ağını kullanarak tabletler üzerinden güvenli şekilde izlemesini sağlamaktadır.

Bütün canlı yayınlar sistem tarafından otomatik olarak 30 dakikalık dosyalara kaydedilir. Kullanıcılar canlı görüntüleri izlerken sistem üzerinde notlar alabilir, bu notlara birden çok etiket ekleyebilir. Bu notlar ve etiketler ile arşiv videoları üzerinden arama yapabilirler. Bu notlar ile görev transkripti oluşturulabilir ve dışarı aktarılabilir. Arşiv dosyaları tarihe ve metaverilere göre taranabilir.

Canlı ve arşiv görüntülerine olan erişimin güvenliği için sistem otomatik olarak geçici şifreler kullanır, bu sayede görüntü sunucusuna olan erişim daha güvenli hale getirilir. Canlı yayın görüntüleri ve arşiv görüntüler üzerine kullanıcı adı veya cihaz bilgisi filigran olarak kaydedilir.

Görüntü Aktarma Sistemine entegre edilebilecek opsiyonel bir mobil çözüm sayesinde, canlı yayınlar Windows platformuna sahip mobil cihazlar üzerinden de izlenebilmektedir. Yüksek güvenlik seviyeli ağda bulunan yayınlar mobil cihazlara uçtan-uca kriptolama ve tek yönlü veri transferi (diyot çözümü olarak da anılmaktadır) yöntemi aracılığı ile güvenli şekilde aktarılmaktadır.