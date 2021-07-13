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İlk Görüşte Aşk Mı, Arkadaşlık İlişkisi Mi?

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İlk Görüşte Aşk Mı, Arkadaşlık İlişkisi Mi?
İlk Görüşte Aşk Mı, Arkadaşlık İlişkisi Mi?

Yapılan yeni bir araştırma ilişkilerin nasıl başladığını inceledi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı çalışmayla "İlk görüşte aşk mı, arkadaşlık ilişkisi mi?" sorusunun cevabı arandı. Sonuçları makale olarak yayımlanan çalışmada ilginç sonuçlar çıktı.

'İlk görüşte aşk' sözü uzun yıllardır popüler kültürde insanların önüne çıkıyor.

Kanada'da yapılan yeni bir araştırma ilişkilerin nasıl başladığına odaklandı. University of Victoria'dan bilim insanları farklı demografik yapılardan bin 900 kişiyle görüştü.

Araştırmanın yürütücüsü Danu Anthony Stinson üniversitede psikoloji bölümünde doçent doktor olarak görev alıyor.

Stinson, "Birçok insan rahatlıkla nasıl ve neden partnerlerini seçtiklerini, aşık olduklarını rahatça söyleyebilir ama gerçek durum bundan farklı" dedi.

 

Doç. Dr. Stinson, "İki yabancının birbirine nasıl çekildiğine ve görüşmeye başladıklarına dair oldukça çalışma bulunuyor ama ilişkilerin çoğu böyle başlamıyor" şeklinde konuştu.

 

Araştırmaya göre illişkilerin üçte ikisinde çiftler sevgili olmadan önce birbirlerini arkadaş olarak tanıyordu.

Hatta bu durum 20'li yaşlardaki gençlerde ve LGBTQ+ toplumunda yüzde 85'lere kadar yükselebiliyor.

İlişki öncesindeki arkadaşlığın süresi çoğunlukla 1-2 yıl olarak kayıtlara geçti.

 

Ayrıca öğrencilerin önemli bir kısmı romantik bir ilişkiye arkadaş olarak başlamayı tercih ettiklerini söyledi.

Bu yanıt partide ya da internette tanışmak cevabını da geride bıraktı.

Sonuçları Social Psychological and Personality Science dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Stinson, "Çalışmamız arkadaşlık ve romantik ilişki arasındaki çizgilerin belirgin olmadığını ortaya koyuyor" dedi.

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