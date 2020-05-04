İlk gün ilk kaza...Lefkoşa'da trafik kazası

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde saat 16. 45 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Abdallah Alsaifi (E-22), yönetimindeki JJ 004 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Pier Cardin isimli mağaza önlerine geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip kaldırma çıkarak önce trafik levhasına ardından da elektrik direğine çarparak durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin soruşturması devam ediyor.
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