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İlk hamle Mustafa Başman’dan

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İlk hamle Mustafa Başman’dan
Merhum iş insanı Salih Başman’ın anısına düzenlenen turnuva başladı

Lefkoşa Satranç Derneği’nin Merhum iş insanı Salih Başman anısına bu yıl 22’nci kez düzenlediği turnuvanın başlangıç hamlelerini yapan Mustafa Başman, “Siz satranç oynayan küçükler, yarının başarılıları olacaksınız”

Yaşamında mütevaziliği ve dürüstlüğü ile hem Kıbrıs Türklerinin hem de yabancı şirket adamlarının takdirini kazanan Salih Başman, aramızdan ayrılışının 22’nci yılında yine anısına düzenlen satranç turnuvası anıldı.

Lefkoşa Satranç Derneği (LSD) tarafından düzenlenen turnuva Küçükler ve Büyükler olmak üzere iki kategoride devam ediyor.  Başman Group’un sponsor olduğu turnuvada toplam 38 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvanın açılış hamlesini yapan Başman Group Direktörü Mustafa Başman “Abim Salih Başman toplumumuza büyük hizmetler veren ve yardımsever biri idi” dedi. Tüm çocuklara çikolata ikram eden Başman ekledi, “Siz satranç oynayan küçükler, yarının başarıları olacaksınız. Tıpkı merhum abim Salih Başman gibi.”

Hakemliğini Hasan Akgün’ün yaptığı ve İsviçre Sistemine göre 5 tur üzerinden tamamlanacak olan turnuvada kategorilerinde başarılı olan sporcular yanında turnuvaya katılan tüm sporcular da ödüllendirilecek.

 

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