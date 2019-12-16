İlk İHA Türkiye'den KKTC Geçitkale Havalimanı'na indi

KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 05.00'te Geçitkale Havaalanına uçmuştu.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 5 saat sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na indi.

KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 05.00'te Geçitkale Havaalanına uçtu. İHA, yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na indi.

Haber Global canlı yayınına bağlanan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, şöyle konuştu: Bizim haklarımız gasp ediliyordu, gerekenleri yapıyoruz. Tüm detayları değerlendirip adım atıyoruz. Türkiye Akdeniz'de genel dengeleri sağlayacak düzeyde. Sayın Bülent Ecevit ile başlayan süreç sağlam adımlarla devam ediyor. Türkiye ile çalışmalarımız birlikte devam edecek. Ada'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.