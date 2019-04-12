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İlk kara delik fotoğrafı'na isim verdiler . Ne anlama geliyor ?

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İlk kara delik fotoğrafı'na isim verdiler . Ne anlama geliyor ?
İlk kara delik fotoğrafı'na isim verdiler . Ne anlama geliyor ?

İlk kez fotoğrafı çekilen kara deliğe, Hawaii dilinde "Derin, süslü karanlık oluşum" anlamına gelen "Powehi" adı verildi.

Hawaii'de yayımlanan Star Advertiser gazetesinin haberine göre dünyanın farklı bölgelerindeki sekiz gözlemevi arasında bağlantı kurularak oluşturulan Event Horizon teleskop dizgesi tarafından fotoğraflanan kara deliğin isim babası Hawaiili dil profesörü Larry Kimura oldu.

Projede görev alan gökbilimciler, kullanılan teleskoplardan ikisinin Hawaii'de olması nedeniyle, 40 milyar km çapıyla Dünya'dan üç milyon kat daha büyük olan dev kara deliğe Hawaii dilinde bir ismin verilmesini uygun gördü.

Powehi sözcüğü Hawaii'de 18'nci yüzyıldan beri söylenen ve yaratılış hikayesini anlatan Kumulipo adlı bir ilahideki "Po" ve "Wehi" sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor.

Po, "Sonsuz yaratımdaki derin karanlık kaynak", Wehi de "süslenmiş, bezenmiş" anlamına geliyor.

'İsim bilimsel tanıma çok uyuyor'

Prof. Larry Kimura, yazılı açıklamasında "Bilimsel olarak teyit edilmiş ilk kara deliğe bir Hawaii isminin verilmesi benim ve Po'dan gelen soyum için büyük bir onur" dedi.

Projede görev alan 200 gökbilimciden biri olan, Mauna Kena'daki James Clerk Maxwell Gözlemevi'nin yöneticisi olan Jessica Dempsey de "Haberi duyunca az kalsın sandalyemden düşüyordum. İsim kara deliğin bilimsel tanımıyla çok güzel örtüşüyor" dedi.

Dünya'dan 500 milyon trilyon km (500 kentilyon km, yaklaşık 54 milyon ışık yılı) uzaklıktaki kara deliğin fotoğrafı Çarşamba günü yayımlanmıştı.

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