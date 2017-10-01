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İlk kez anne makak maymununun ölü bebeğini yediği gözlemlendi

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İlk kez anne makak maymununun ölü bebeğini yediği gözlemlendi
Dünyada ilk kez Tonkean anne makak maymunun, bebeğinin cansız bedenini haftalarca taşıdıktan sonra kurumuş kalıntılarını yediği gözlemlendi.

Tuhaf deneyim, araştırmacılar tarafından İtalya’daki Parco Faunistico di Piado dell’abantio hayvan koruma barınağında gözlemlendi.

Dailymail’de yer alan habere göre araştırmacılar, annenin bebeğini neden yemeye karar verdiğini bilmese de yamyamlığın, çocuğuna bağlanmanın aşırı bir duygusal dışavurumu olabileceğini olduğunu düşünüyor.

Tonkean makak maymunları, ölü bebeklerinin cesedini birkaç gün boyunca acı içinde taşımasıyla biliniyor. Ancak  Parco Faunistico di Piano dell’Abatino hayvan barınağındaki araştırmacılar, kurumuş ve büzüşmüş kalıntılarını yemeden önce ölen bebeğini haftalarca taşıyan Evalyne adlı yeni bir anneyi gözlemledi.

National Geographic’e konuşan araştırmanın baş yazarı Dr. Arianna De Marco’ya göre, bu eylemde özellikle şaşırtıcı olan şey Tonkean makaklarının ‘vejetaryen bir tür ve asla et yememesi’ gerçeği. Emory Üniversitesi’nden bir primatolog olan ve araştırmada yer almayan Dr Frans de Waal, MailOnline’a verdiği demeçte, “Annelerin, ölü bebeklerini bedenleri dağılana kadar uzun süre taşıyan başka bulgularımız da var. Burada yeni karşılaştığımız durum yamyamlıktır. Makaklar normalde et yemiyor, bu yüzden burada ne olduğu belli değil ve belki de annenin beslenme açlığı vardı.” diyor.

Dr De Marco, Evalyne’nin bebeğinin dört günlükken öldüğünü; bu noktada Evalyne, kapıdaki kendi yansımasına baktığında çığlık atmaya başladığını ve bunun da daha önce görülmemiş bir başka davranış olduğunu söylüyor:

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“Vücüdu sekizinci gün kuruduğunda başını taşımaya, saçlarını taramaya ve ölü bedenini taşımaya devam etti, 14. günde ise kafası öne düştü.3. haftada bebeğin ölü bedeninden kalan parçalar ve saçları kopmaya başladı ve bu noktada Evalyne bebeğin kalıntılarını yemeye başladı.”

Dr. Marco, “Bu davranışı açıklamak zor. Annelik davranışı gözlemleniyorken, yamyalık tutumuna doğru dramatik bir değişim gerçekleşmesi şaşırtıcı” diyor.

Araştırmacılar, Evalyne’nin tuhaf hareketlerinin sebebinden emin değillerken, yamyamlığın bebeğe bağlanmanın nihai ve aşırı ifadesi olabileceğini öne sürüyorlar. Primates dergisinde yayınlanan araştırmada, araştırmacılar şunları yazıyor “Anne, kademeli olarak ölü bedene güçlü bir şekilde bağlanmaktan azalma ardından kalıntılardan tamamen vazgeçmekten  için bebeğin vücuduna güçlü bir şekilde bağlanmaya başladı.”

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