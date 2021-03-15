İlk kez basın kartı almak için yapılan 20 başvuruya onay

Basın Kartı Komisyonu, ilk kez basın kartı almak için yapılan 20 başvuru ve 39 yenileme başvurusunu onayladı.

Basın Kartı Komisyonu, ilk kez basın kartı almak için yapılan 20 başvuru ve 39 yenileme başvurusunu onayladı.

Basın Kartı Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Komisyonun bugün toplanarak, gündemindeki konuları görüşüp karara bağladığı belirtildi.

Açıklamada, ilk kez basın kartı almak için müracaat eden 37 yeni başvurudan 20 tanesinin, yenilemek için başvuru yapan 49 kişiden ise 39 tanesinin onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, sürekli basın kartı almak için müracaat eden 11 kişinin de başvurularının oy birliğiyle onaylanarak, kabul edildiği kaydedildi.