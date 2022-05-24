  • BIST 2.386,86
  • Altın 961.249
  • Dolar 16.0941
  • Euro 17.2861
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKADiş ağrısına iyi geliyor

ilk kez bir insana uygulandı

» »
Deneysel kanser öldürücü virüs ilk kez bir insana uygulandı
ilk kez bir insana uygulandı

Deneysel bir kanser öldürücü virüs, kanser tümörleriyle savaşması umularak ilk kez bir insana enjekte edildi.

Daha önce hayvan modeli üzerinde denenen "CF33-hNIS" (Vaxinia) adlı ilaç adayı, ilk kez bir insan hastaya uygulandı.

İlaç adayının, sağlıklı hücreleri korurken, kanser hücrelerini tespit ederek hedef alan "onkolitik virüs" olarak çalıştığı belirtiliyor.

İlacın geliştiricilerinden olan City of Hope kanser bakım ve araştırma merkezinden Onkolog Daneng Li, "Önceki araştırmamız, onkolitik virüslerin, bağışıklık sistemini kansere yanıt vermesi ve öldürmesi için uyarabildiğini ve ayrıca bağışıklık sistemini diğer immünoterapilere daha duyarlı olması için uyarabildiğini gösterdi." ifadesini kullandı.

Li, ilaç adayı "CF33-hNIS"ın hastaları iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inandıklarını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ailede meme kanseri öyküsü prostat kanseri riskini artırıyor 23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:23
  • Maymun çiçeği virüsüne karşı önleminizi alın23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:15
  • Maymun çiçeği virüsü: Üç ülkede daha yeni vakalar tespit edildi23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:58
  • Dinlenirken eliniz titriyorsa!23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:53
  • Damar, çapının iki katı genişlerse… 23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:50
  • DSÖ: Şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:59
  • Maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) hakkında bilmeniz gereken 8 şey22 Mayıs 2022 Pazar 20:23
  • Modern çağın tehlikeli hastalığı22 Mayıs 2022 Pazar 17:24
  • Korkulan oluyor! Virüs bir ülkeye daha sıçradı22 Mayıs 2022 Pazar 16:23
  • Maymun çiçeği salgını büyüyor22 Mayıs 2022 Pazar 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti